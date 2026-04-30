Sectores estratégicos comienzan a recibir el nuevo bono anunciado por Delcy Rodríguez: montos reportados

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Este jueves 30 de abril, durante el cierre de la "Gran Peregrinación" en Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el depósito de un Bono de reconocimiento profesional y académico dirigido a los sectores estratégicos del país.

De acuerdo a la red social Instagram del Ministerio de Educación, este Bono será dirigido a sectores estratégicos como educación, salud y seguridad.

Montos reportados (Varían según el cargo):

30.681,00 Bs. 57.953,00 Bs. 63.310,00 Bs.



La presidenta informó que cualquier ajuste pendiente será cancelado con fecha 30 de abril.

Programa especial para adultos mayores

Aunado a eso, Rodriguez, activó un programa especial para nuestros adultos mayores, que contará con la participación de nietos voluntarios a través de la Gran Misión Venezuela Joven.

Bono de reconocimiento para sectores estratégicos del país

De igual manera, anunció un nuevo bono al reconocimiento profesional y académico dirigido a los sectores estratégicos del país que se cancelará de manera retroactiva a partir de este 30 de abril.

"Quiero también anunciar un bono de reconocimiento profesional y académico a los sectores estratégicos del país, y estos incrementos se pagarán de manera retroactiva a partir del día de hoy 30 de abril", señaló la mandataria.

Nuevo Ingreso Mínimo Integral: $240

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció un ajuste en el Ingreso Mínimo Integral pasará a fijarse en el equivalente a 240 dólares.

La mandataria también anunció que los jubilados tendrán un aumento de 40%, quedando las pensiones en 70 dólares mensuales.

Rodríguez calificó esta medida como el incremento más relevante de los últimos años, subrayando que este avance es fruto de la recuperación económica progresiva y el diálogo social constructivo.



​"Es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel", destacó la mandataria nacional desde la tarima principal.

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