Héctor Rodríguez explica el nuevo ingreso promedio para los docentes: sindicatos suscribieron un acuerdo

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En el marco de los recientes anuncios económicos del Ejecutivo Nacional, se ofrecieron detalles sobre la reestructuración del esquema de remuneraciones para los docentes del país.

En tal sentido, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, destacó en su cuenta de Instagram que estas medidas representan un paso firme hacia la recuperación del bienestar social, tras el impacto generado por las sanciones internacionales.

Rodríguez informó que el ingreso mínimo integral ha sido establecido en 240 dólares. Esta cifra es el resultado de un proceso de diálogo con las fuerzas laborales del país.

Informó que los sindicatos del país suscribieron un acuerdo de consenso y respeto por esta medida.

Agregó que se activa un bono de reconocimiento profesional y académico dirigido específicamente a sectores estratégicos, entre los que destacan maestros, profesores, profesionales de la salud y cuerpos de seguridad.

Protección a los adultos mayores

Como complemento a los ajustes financieros, se anunció la puesta en marcha de un programa especial diseñado para la protección de los abuelos y abuelas.

Esta iniciativa contará con un componente generacional novedoso: la incorporación de nietos voluntarios a través de la Gran Misión Venezuela Joven.

“En medio del bloqueo Venezuela se ha venido levantando y lo seguirá haciendo, en unidad, con trabajo y compromiso, en paz”, enfatizó Rodríguez, proyectando que estas acciones forman parte de un "renacer económico" destinado a garantizar la prosperidad de todas las familias venezolanas.

Evolución del ingreso docente

En la publicación, Rodríguez mostró una gráfica en que muestra la evolución histórica del ingreso promedio mensual del docente en Venezuela.