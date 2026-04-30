Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado se reunieron en EEUU: detalles del encuentro

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Los opositores Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado sostuvieron una reunión este jueves en territorio estadounidense, lo que fue la primera aparición pública conjunta de ambos desde enero de 2025.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Guanipa destacó su relación política con Machado y analizó los cambios ocurridos en el entorno político venezolano en los últimos meses.

Asimismo, el dirigente manifestó que existe una preparación para una nueva fase de actividades y aseguró que estas se desarrollarán "pronto".

Foto: JuanPGuanipa vía X este jueves

Breve estancia de Guanipa en Estados Unidos

El encuentro del opositor junto a Machado se produjo dos días después del anunció del pasado martes sobre su viaje a territorio estadounidense “atender temas familiares” y “cumplir una agenda de trabajo” con “aliados”.

Guanipa apuntó que iba a estar en ese país “por unos días”, sin precisar cuántos, y ha añadido que regresará a Venezuela, aunque no dio más información acerca de su viaje ni sobre su agenda de trabajo.

El viaje del opositor se produce mientras María Corina Machado permanece fuera de Venezuela, tras salir en diciembre pasado rumbo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Desde entonces, Machado ha visitado varios países, incluido Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos y Chile, y ha prometido que regresará pronto a Venezuela para recorrer todo el territorio.

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