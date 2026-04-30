LO ÚLTIMO| Arranca el pago de un nuevo bono para trabajadores activos y jubilados en Patria: MONTOS

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La tarde de este jueves 30 de abril, inició la entrega del Pago de un Bono al personal activo y jubilado de la administración pública.

Este, denominado Bono de Incremento Integral del los Trabajadores tiene un monto de 24.350 para activos y 17.045,00 a jubilados,

Inicia el pago del Bono Incremento Integral de los trabajadores para el personal de la administración pública por un monto de 24.350,00 bolívares. Personal jubilado de la administración pública, percibirá un monto de 17.045,00 bolívares.

Ingreso mínimo integral: 240 dólares

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció un ajuste en el Ingreso Mínimo Integral pasará a fijarse en el equivalente a 240 dólares.

La mandataria también anunció que los jubilados tendrán un aumento de 40%, quedando las pensiones en 70 dólares mensuales.

Rodríguez calificó esta medida como el incremento más relevante de los últimos años, subrayando que este avance es fruto de la recuperación económica progresiva y el diálogo social constructivo.



​"Es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel", destacó la mandataria nacional desde la tarima principal.

Bono de reconocimiento para sectores estratégicos del país

De igual manera, anunció un nuevo bono al reconocimiento profesional y académico dirigido a los sectores estratégicos del país que se cancelará de manera retroactiva a partir de este 30 de abril.

"Quiero también anunciar un bono de reconocimiento profesional y académico a los sectores estratégicos del país, y estos incrementos se pagarán de manera retroactiva a partir del día de hoy 30 de abril", señaló la mandataria.

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