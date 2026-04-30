Gerardo Blyde sobre designación de nuevos magistrados: "Eso podría cambiar todo en Venezuela"

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El dirigente opositor Gerardo Blyde manifestó su preocupación sobre los próximos nombramientos para las vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la reciente jubilación de al menos 8 magistrados.

Resaltó Blyde que en total hay 12 vacantes en el TSJ de 20 cargos de magistrados.

Blyde sobre nombramientos en el TSJ

De acuerdo con las declaraciones de Blyde, le "preocupa muchísimo el nombramiento que vaya a hacerse ahora de los nuevos magistrados".

"Se dice que hay ocho vacantes que pasaron a jubilaciones, más cuatro más que están vacantes. Estás hablando de 12 de 20, dos tercios aproximadamente del Tribunal Supremo de Justicia”, agregó Blyde.

En este sentido, resaltó que "eso podría cambiar todo en Venezuela o no podría cambiar nada, depende de cómo se haga", por el impacto que pueda tener la institucionalidad del país.

Comité de Postulaciones Judiciales

El diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, aseguró que el sábado 02 de mayo se publicará el listado de postulantes de los ciudadanos preseleccionados para integrar el Comité, en dos diarios de circulación nacional.

Tras publicarse el listado, habrá un período de 3 días para presentar objeciones o impugnaciones contra los postulados, y deben entregarse ante la comisión correspondiente en el Palacio Federal Legislativo.

Este comité se encargará de evaluar las credenciales de los aspirantes a magistrado y magistrada del TSJ, al de Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

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