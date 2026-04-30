Mercado inmobiliario: mesa de trabajo abre ruta para reactivación del sector

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La Subcomisión de Vivienda de la Asamblea Nacional inició nuevas acciones para promover la recuperación del sector inmobiliario en Venezuela.

A través de la instalación de una mesa de trabajo, se busca generar propuestas que permitan reactivar áreas clave como el arrendamiento y la construcción, fundamentales para el desarrollo habitacional del país.

En el encuentro participaron representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, quienes presentaron iniciativas orientadas a mejorar el funcionamiento del mercado. La reunión se planteó como un espacio de diálogo entre el sector público y privado para analizar soluciones conjuntas.

Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de actualizar las leyes que regulan la actividad inmobiliaria. Los participantes coincidieron en que adaptar el marco jurídico a la realidad actual puede contribuir a dinamizar el sector.

Las normativas evaluadas incluyen:

Ley del Deudor Hipotecario

Ley contra la Estafa Inmobiliaria

Ley de Regulación y Control de Arrendamiento

Las autoridades destacaron que estas iniciativas buscan facilitar el acceso a viviendas, especialmente para jóvenes y nuevas familias. La meta es generar condiciones que permitan ampliar las opciones de compra y alquiler, en un entorno más estable y accesible.

Durante las discusiones se reafirmó el respeto al derecho a la propiedad, tanto individual como colectiva. Este principio se plantea como base para equilibrar las relaciones entre propietarios, inquilinos y demás actores del mercado inmobiliario.

La instalación de esta mesa de trabajo abre la posibilidad de alcanzar acuerdos que impulsen su recuperación.

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