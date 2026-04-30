Ministro del Trabajo: En los próximos días se anunciarán las tablas de incrementos salariales por sectores

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El ministro del Poder Popular para el Trabajo, Carlos Castillo Ascanio, dio detalles este jueves sobre el aumento salarial integral anunciado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y señaló que se sabrán las tablas de incrementos salariales por sectores en los próximos días.

"Estamos estudiando, y la presidenta en los próximos días los va anunciar, y son las tablas de incremento por sectores; lo que llamaban el 'tabulador' o escalafón que existe en la administración pública", señaló el ministro en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, Castillo precisó que se esta tabla será incluida gradualmente en los diferentes sectores del país dependiendo de los ingresos, y reveló los primeros cinco que formarán parte de esta tabla.

"Esto se está haciendo de manera científica y responsable. Por ejemplo: ahora con (sectores de) educación, salud, policial, fuerzas armadas y educación superior", puntualizó el funcionario.

Aumento del ingreso mínimo integral y pensiones

Las declaraciones del ministro de Trabajo se produjo horas después de que la presidenta Rodríguez anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores, el cual tendrá un monto de $240 dólares, así como el aumento de las pensiones, que quedan fijadas en $70.

La mandataria apuntó que se trata del "aumento más importante en los últimos años", el cual se logró a través de un consenso entre representaciones sindicales del oficialismo y posición, el sector empresarial y Ejecutivo nacional a través de Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales y Sociales, que se instaló el pasado 13 de abril.

Asimismo, Rodríguez informó que el Ejecutivo nacional otorgará un "Bono de Reconocimiento Profesional y Académico» y aseveró que «se pagará de manera retroactiva a partir de hoy 30 de abril".

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