Delcy Rodríguez firma nuevos acuerdos con EEUU: se desarrollarán proyectos en estos tres estados

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó acuerdos con las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.

Tras la llegada de una delegación de la Casa Blanca a Caracas para anunciar progresos en el sector energético y mineros, Rodríguez, destacó que la firma de estos acuerdos para desarrollar proyectos en Anzoátegui, Monagas y Barinas, tanto en petróleo como en gas asociado,"servirán de impulso para el sistema eléctrico nacional".

"Quiero celebrarlo y rescatar que, definitivamente, este es el camino de las relaciones bilaterales", señaló la presidenta encargada en un acto desde el palacio presidencial de Miraflores, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La inversión de estos acuerdos, oscila aproximadamente en los US$ 2.000 millones para el desarrollo de proyectos petroleros y gasíferos.

Por su parte, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, indicó que estos nuevos acuerdos muestran la "fortaleza" de la relación entre ambos países.

Asimismo, dijo que el gobierno estadounidense se está moviendo a la "velocidad" del mandatario Donald Trump para atraer nuevas inversiones en la nación suramericana.

Además, señaló que hay excelentes empresas que quieren invertir en Venezuela, que quieren traer a sus empleados, que están comprometidos con el país y "eso es motivo de celebración entre estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela".

Monetizar recursos en Petróleo y gas

De igual manera, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, enfatizó que la firma de los convenios con las empresas estadounidenses apalancan el crecimiento que habrá en el país "en los próximos meses y años que Venezuela busca monetizar recursos en petróleo y gas"

Explicó que parte de estos acuerdos firmados hoy se enfocan en sectores de gas y condensados, en campos de la Faja Petrolífera de Orinoco y norte de Monagas "donde hay amplias áreas de inversión".

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