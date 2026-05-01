Ministro del Trabajo ofrece detalles sobre el aumento del ingreso integral: Vienen más anuncios

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El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, ofreció detalles sobre el incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores venezolanos.

Durante una entrevista en VTV, el ministro Castillo aseguró que en los próximos días se "vienen más anuncios" respecto al tema del ingreso integral de los trabajadores.

"Estamos recuperando el diálogo"

De acuerdo con las declaraciones del ministro, se están llevando a cabo "consensos reales" y destacó que "estamos el diálogo, estamos recuperando la necesidad que teniamos de conversar" entre todos los sectores.

En este sentido, destaca que estos sectores incluye "los sectores antagónicos, ideológicos, políticamente antagónicos". Enfatiza Castillo que "ellos han entendido que la única forma de solucionar este problema es que todos los sectores nos pongamos de acuerdo, no solamente el Gobierno Nacional".

"Sectores empresariales, sectores sindicales, el Gobierno Nacional, todos estamos en esta mesa de diálogo discutiendo la solución definitiva". "Y la vamos a lograr", aseguró el ministro Castillo.

Convención Colectiva

Durante el discurso de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó a la ciudadanía que hizo una solicitud a las mesas para los consesos laborales y sociales: "les he pedido trabajar en una convención colectiva".

Asimismo, la mandataria señaló que esta convención colectiva deberá estar marcada para "el crecimiento económico en benificio de los trabajadores".

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