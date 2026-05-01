Retiro masivo de productos Ghirardelli en EEUU: lista de las mezclas de bebidas achocolatadas que no deben consumir por este riesgo

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La famosa Ghirardelli Chocolate Company ha decidido retirar voluntariamente 13 variedades de sus mezclas de bebidas en polvo.

Esta acción se debe a una posible contaminación con Salmonella, un patógeno que puede provocar infecciones graves.

Este anuncio llega justo después de un retiro similar por parte de California Dairies, Inc., que es el proveedor de la leche en polvo utilizada en estos productos.

Según la información oficial publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 28 de abril de 2026, el retiro afecta principalmente a los formatos de gran tamaño que se destinan a servicios de alimentos e instituciones.

Sin embargo, la empresa advierte que algunos de estos productos podrían haber llegado a los consumidores finales a través de plataformas de comercio electrónico.

Productos afectados por el retiro de Ghirardelli

La lista detallada por la compañía y la FDA incluye mezclas para frappes, chocolate caliente y polvos de base dulce. Los consumidores deben verificar si poseen alguno de los siguientes artículos con los números de lote específicos (disponibles en el sitio web oficial de la FDA):

Chocolate Flavored Frappe (30 lb y 10 lb)

Classic White Frappe (30 lb y 10 lb)

Premium Hot Cocoa Pouch Bulk (4/2 lb)

Chocolate & Cocoa Sweet Ground Powder (6/3 lb)

White Chocolate Flavored Sweet Ground Powder (6/3.12 lb)

Vanilla Frappe Mix (6/3 lb)

Mocha y White Mocha Frappe Mix (6/3.12 lb)

¿Qué deben hacer los consumidores de Ghirardelli?

Si compraste alguna de estas mezclas, la FDA aconseja que no las consumas. Es mejor desecharlas de inmediato o ponerte en contacto directamente con Ghirardelli para gestionar un reembolso o un reemplazo.

La empresa ha puesto a disposición una línea de atención al cliente que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, al número 1-844-776-0419.

Además, los comercios deben retirar el producto de sus estantes y desinfectar cualquier superficie que haya estado en contacto con los polvos afectados.

Este incidente resalta lo complicado que son las cadenas de suministro modernas, donde un problema con un ingrediente básico, como la leche en polvo de un proveedor externo, puede afectar a múltiples líneas de productos finales de marcas globales.



