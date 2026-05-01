Precios del petróleo Brent y Texas este 1 de mayo: mercado enfrenta presión

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Los precios del petróleo arrancan este 1 de mayo en niveles elevados, marcados por una fuerte inestabilidad.

El crudo Brent se mantiene por encima de los 111-113 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) oscila entre los 100 y 102 dólares. Este comportamiento confirma un escenario de presión sostenida, con valores que no se observaban desde hace varios años, impulsados principalmente por factores externos.

Evolución reciente de los precios

En la jornada más reciente, el WTI alcanzó los 104,74 dólares por barril y el Brent llegó a 114,10 dólares. Estas cifras reflejan un mercado con movimientos bruscos y constantes ajustes.

Aunque en el día anterior ya se evidenciaba una tendencia alcista, la dinámica actual muestra mayor volatilidad, lo que genera incertidumbre entre inversionistas y actores del sector energético.

El incremento en los precios del crudo está directamente relacionado con la crisis geopolítica en Oriente Medio. Las tensiones entre potencias internacionales han generado temor sobre posibles interrupciones en el suministro global de petróleo. Este escenario ha provocado reacciones inmediatas en los mercados, elevando los costos de manera significativa.

La situación también está condicionada por decisiones políticas, especialmente en Estados Unidos, donde se debate la continuidad de acciones vinculadas al conflicto con Irán. Este factor añade incertidumbre al mercado, ya que cualquier cambio en la estrategia podría influir directamente en la oferta y demanda de crudo a nivel global.

Mientras persistan las tensiones geopolíticas, se espera que los precios continúen mostrando fluctuaciones importantes. Esto mantiene en alerta a los mercados y a las economías que dependen del crudo, ante posibles impactos en la inflación y el costo de vida.

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