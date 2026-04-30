Precios del petróleo Brent y Texas este 30 de abril: panorama incierto en el sector

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El mercado petrolero internacional presenta un comportamiento inestable este 30 de abril, marcado por ajustes en los precios del crudo y una creciente incertidumbre global.

Tanto el Brent como el WTI reflejan movimientos que responden a factores externos, especialmente vinculados a tensiones geopolíticas. Este contexto mantiene a los analistas atentos ante posibles cambios bruscos en las cotizaciones.

En la jornada más reciente, el crudo WTI se sitúa en 104,74 dólares por barril, mientras que el Brent alcanza los 114,10 dólares. Estas cifras contrastan con el desempeño del día anterior, cuando ambos indicadores mostraron un impulso sostenido.

Factores que influyen en el mercado

El comportamiento del petróleo está condicionado por diversos elementos internacionales, entre los que destacan:

Conflictos geopolíticos activos

Decisiones estratégicas de grandes potencias

Restricciones en rutas clave de transporte energético

Estrategia de Estados Unidos y presión sobre Irán

Uno de los principales elementos que inciden en el mercado es la política de Estados Unidos hacia Irán. La intención de mantener un bloqueo naval en zonas estratégicas busca limitar las exportaciones iraníes y ejercer presión económica.

El futuro inmediato del mercado dependerá de la evolución de las tensiones internacionales y de las decisiones que tomen los actores involucrados. La posibilidad de interrupciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz sigue siendo un factor determinante.

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