Avianca solicita autorización para operar entre Maracaibo y Bogotá

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La aerolínea colombiana, Avianca, solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) los permisos para operar la ruta entre Maracaibo y Bogotá.

Información del portal de noticias de la aviación, reveló este miércoles detalles sobre la solicitud que presentó Avianca ante la autoridad aeronáutica de Colombia para la ruta mencionada.

Bogotá - Maracaibo con Avianca

De acuerdo con la información suministrada, el documento de la solicitud formal ante Aerocivil de Colombia, se presentó el pasado 22 de abril del presente año.

Asimismo, detalla que esta solicitud es para la aprobación de la ruta Bogotá - Maracaibo - Bogotá. De ser aprobada, sería el segundo destino de la aerolínea a Venezuela, siendo la de Caracas una de ellas que opera con dos frecuencias diarias.

Frecuencias de vuelo

Respecto al itinerario, dgaviacion indica que el documento presenta la ruta con un total de 7 frecuencias semanales, para ser operadas por aeronaves Airbus A320.

Cabe destacar que el paso siguiente sería solicitar los permisos a la parte venezolana para activar la ruta aérea Bogotá - Maracaibo, una vez que Aerocivil apruebe la misma.

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