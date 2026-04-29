Michael Glantz rompe el silencio: ¿Por qué siguió comiendo durante el tiroteo en el Hilton de Washington?

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Un video viral capturó la atención de millones de usuarios en las plataformas digitales tras el tiroteo en Washington. Las imágenes muestran a un hombre que mastica con calma mientras el pánico se apodera del salón de baile repleto. Este comportamiento inusual generó una ola de teorías y comentarios sobre la identidad y las motivaciones del misterioso comensal.

La curiosidad del público creció al observar la frialdad con la que este individuo enfrentó una situación de peligro inminente. Mientras los agentes de seguridad desalojaban el recinto, el invitado mantuvo su posición frente a la mesa con total naturalidad. Los internautas bautizaron el momento como una de las escenas más surrealistas de la tensa jornada política estadounidense.

¿Qué comía Michael Glantz durante la evacuación?

Michael Glantz confirmó este miércoles que su plato contenía ensalada de burrata con pepinos y no puré de patatas como muchos afirmaron. El invitado explicó que decidió terminar su ración para restar importancia a la gravedad de los hechos que ocurrían a su alrededor. Esta noticia surge tras la publicación de un video donde su esposa lo presenta oficialmente para aclarar los detalles del suceso.

Según una entrevista reciente donde Glantz detalló los componentes de su cena de lujo. El comensal admitió que sintió miedo, pero el buen trabajo de la cocina con la burrata captó su atención inmediata. Incluso intentó untar mantequilla en un panecillo antes de que el personal de seguridad le impidiera continuar con la degustación.

¿Cómo justifica Michael Glantz que no paró de comer en la evacuación?

Glantz rechazó la idea de que su educación familiar le impidiera levantarse de la mesa sin terminar el alimento. El invitado sostuvo que observó todo el caos con detenimiento, al igual que los otros 2.800 asistentes que grababan con sus teléfonos. Su objetivo principal fue mantener la calma frente a un evento que afectó emocionalmente a una gran cantidad de periodistas presentes.

"Hicieron un trabajo estupendo con la burrata", declaró Michael para elogiar el servicio gastronómico del Capitol Hilton pese a la emergencia. Aunque el menú incluía un sofisticado plato de chateaubriand, el tiroteo interrumpió el banquete principal de la noche. Glantz lamentó no haber terminado su panecillo y espera poder compensarlo en la cena perdida durante el próximo fin de semana.

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