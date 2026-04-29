Sale a la luz una selfie de Cole Allen: la imagen fue capturada momentos antes del atentado contra Trump

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El sistema de seguridad de la Casa Blanca enfrenta un análisis exhaustivo tras el violento incidente ocurrido en la cena de corresponsales. Las investigaciones federales buscan determinar cómo un individuo armado logró vulnerar los perímetros de control más estrictos del país. Este proceso judicial arroja luz sobre las motivaciones y la logística empleada por el agresor para alcanzar su objetivo.

Las autoridades de inteligencia analizan el rastro digital del acusado para reconstruir sus movimientos previos al encuentro con el Servicio Secreto. El despliegue de recursos forenses permite recuperar archivos que el sospechoso generó de forma privada antes de iniciar su acción armada. Esta información resulta vital para fortalecer la acusación de intento de magnicidio ante los tribunales de justicia.

¿Qué reveló la imagen que se tomó momentos antes del ataque?

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó este miércoles 29 de abril una fotografía de Cole Allen en su habitación de hotel. En la imagen, el joven de 31 años viste una corbata roja y porta una funda de arma al hombro con municiones. Esta noticia confirma que el sospechoso documentó su aspecto y armamento instantes antes de lanzarse contra la barricada de seguridad.

Según una declaración jurada del FBI, detalla que Allen reservó su estancia en el Washington Hilton desde el 6 de abril. El atacante vestía ropa totalmente negra y portaba un cuchillo enfundado al momento de su detención por parte de las fuerzas federales. Este registro visual demuestra una intención deliberada y un nivel de preparación que preocupa a los organismos de protección.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Allen corrió hacia el salón de baile principal donde el mandatario compartía con la prensa internacional y miembros del gabinete. El Servicio Secreto interceptó al individuo tras superar un primer punto de control, lo que desató un intercambio de disparos en el vestíbulo. Los agentes neutralizaron al sospechoso antes de que lograra ingresar al área donde se encontraba el presidente Donald Trump.

La planificación del ataque comenzó semanas atrás, cuando el ingeniero californiano aseguró su posición dentro del edificio sede del evento. El FBI sostiene que el acusado estudió los protocolos de entrada para aprovechar cualquier debilidad en la vigilancia perimetral del Washington Hilton. Estas revelaciones forman parte del expediente penal que busca una condena por cargos de intento de asesinato y posesión de armas.

¿Qué implicaciones legales tiene el hombre acusado del ataque?

La fiscalía utiliza la fotografía para demostrar la sangre fría del acusado y su disposición para ejecutar el atentado contra el jefe de Estado. La imagen muestra a un hombre calmado que posa frente al espejo con un arsenal oculto bajo su vestimenta formal de gala. Este elemento probatorio complica la estrategia de la defensa, que intenta alegar una crisis emocional momentánea del sospechoso.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas con el análisis de los mensajes de despedida que Allen envió a su familia. Mientras tanto, el Servicio Secreto revisa sus manuales de actuación para evitar que otros huéspedes de hoteles oficiales porten armas sin detección. La selfi de Cole Allen queda como el registro más perturbador de una jornada que pudo terminar en una tragedia nacional.

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