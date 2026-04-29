Funcionario de la Casa Blanca visitará Venezuela: ¿Con quiénes se reunirá?

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El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos (EEUU), Jarrod Agen, tiene previsto arribar a Venezuela este jueves para sostener encuentros de alto nivel con ejecutivos del sector y funcionarios gubernamentales.

La Casa Blanca ha sido enfática en que el objetivo principal es reconstruir los lazos económicos y abrir la puerta a capitales estadounidenses en un país que posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero cuya infraestructura se encuentra severamente deteriorada.

“Esta cooperación busca fomentar inversiones sin precedentes que beneficiarán a ambas naciones”, afirmó Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.

Según fuentes citadas por POLÍTICO, el encuentro liderado por Agen podría derivar en acuerdos técnicos que permitan a las compañías de energía y minería de EEUU operar nuevamente en suelo venezolano.

La medida responde no solo a un interés comercial, sino también a la preocupación global por la estabilidad del suministro mundial de petróleo.

El viaje de Jarrod Agen marca el esfuerzo más concreto de Washington por reintegrar a Venezuela en los mercados globales de energía bajo una visión de beneficio mutuo, evaluando formas de superar el deterioro causado por la crisis económica y la gestión de años anteriores.