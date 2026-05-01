Accidente fatal en Miami-Dade: vehículo se parte a la mitad tras chocar en Doral y estalla en llamas

Suscríbete a nuestros canales

Una madrugada trágica marcó el inicio de este viernes, 1 de mayo de 2026, en la ciudad de Doral, Miami-Dade, Florida.

Las autoridades de Miami-Dade investigan un accidente vehicular de extrema gravedad que resultó en la muerte de una persona y dejó un automóvil irreconocible, fragmentado en varias partes.

Los hechos: un impacto de alta energía

El siniestro se reportó aproximadamente a las 3:00 am, en la intersección de la Avenida 107 del Noroeste (NW 107th Ave), entre las calles 33 y 36.

Según los informes preliminares de la policía, el conductor perdió el control del vehículo, impactando inicialmente una señal de "Stop".

La trayectoria del automóvil continuó fuera de la calzada, colisionando violentamente contra varios árboles en la acera antes de terminar en el estacionamiento del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade.

La fuerza del impacto fue tal que el vehículo se partió a la mitad y estalló en llamas de inmediato.

Punto crítico: la NW 107th Ave en Doral es conocida por ser una vía de alto tráfico industrial y comercial. Los accidentes en esta zona suelen involucrar altas velocidades durante la madrugada debido a la amplitud de la vía.

Testimonio desde la escena

Javier Abad, un testigo que se encontraba en la zona al momento del incendio, relató al portal de Univisión los angustiantes momentos:

"Vi una llama en el Departamento de Correcciones y me llamó la atención. Me detuve porque llevo un extintor. Al entrar, vi el carro totalmente destruido y el cuerpo de la víctima fuera del vehículo. Llamé al 911 y traté de sofocar el fuego hasta que llegó el primer oficial".

Estado actual de la investigación

Detectives de homicidio vehicular permanecen en el área realizando el peritaje correspondiente.

La zona ha sido acordonada para recolectar evidencia sobre el asfalto y analizar los restos del vehículo. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se ha confirmado si el exceso de velocidad o el consumo de sustancias fueron factores determinantes.

Seguridad vial: según datos recientes del FLHSMV (Florida Highway Safety and Motor Vehicles), las colisiones contra objetos fijos (como árboles o señales) representan un alto porcentaje de las fatalidades en Miami-Dade durante horas nocturnas.

Reporte de tráfico en la zona

Si usted transita por el área de Doral, tome en cuenta las siguientes afectaciones:

NW 107th Ave: presenta cierres parciales y tráfico lento entre las calles 33 y 41. Se recomienda evitar este tramo si se dirige hacia el norte.

presenta cierres parciales y tráfico lento entre las calles 33 y 41. Se recomienda evitar este tramo si se dirige hacia el norte. Rutas Alternas: utilice la NW 97th Ave o la NW 114th Ave para evitar el congestionamiento derivado de las investigaciones policiales.

utilice la o la para evitar el congestionamiento derivado de las investigaciones policiales. Acceso a oficinas: el acceso al estacionamiento del Departamento de Correcciones podría estar limitado durante las próximas horas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube