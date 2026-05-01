Recortes SNAP: accede al nuevo calendario de entrega de comida gratis que salva a miles en Miami y Orlando

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Hace apenas un par de horas, una coalición de organizaciones locales en Miami y Orlando lanzó un calendario de emergencia para repartir comida gratis.

Esta expansión de las despensas móviles, conocidas como "Pop-up", tiene como objetivo aliviar el impacto de los recientes recortes en los beneficios adicionales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Esta iniciativa responde a una situación crítica en el "Estado del Sol", donde las restricciones impuestas a finales de abril de 2026 han reducido el poder adquisitivo de miles de beneficiarios, especialmente después de que se eliminaron ciertos productos de la lista de compras permitida y se endurecieron los requisitos laborales.

Despensas “Pop-up”: calendario de distribución y puntos clave de la entrega de comida gratis en Miami y Orlando

Las organizaciones han creado este cronograma para asegurarse de que ninguna familia se quede sin un plato de comida.

Según la información compartida por Feeding South Florida y Second Harvest Food Bank of Central Florida, los puntos de entrega funcionarán tanto en modalidad de autoservicio (drive-thru) como peatonal.

Lugares destacados en Miami:

Little Haiti Cultural Complex: Entregas de frutas y verduras frescas comenzando a las 9:00 a.m.

Entregas de frutas y verduras frescas comenzando a las 9:00 a.m. Uleta Park (North Miami Beach): Distribución de cajas con alimentos básicos que incluyen proteínas y granos.

Distribución de cajas con alimentos básicos que incluyen proteínas y granos. Raymond P. Oglesby Preserve Park: Punto de asistencia masiva para familias con niños.

Lugares destacados en Orlando y Florida Central:

Centros comunitarios en Orange y Osceola: Se han establecido más de 10 puntos móviles en colaboración con iglesias locales.

Se han establecido más de 10 puntos móviles en colaboración con iglesias locales. Sedes de Second Harvest: Refuerzo de suministros en despensas fijas para atender el aumento de la demanda.:

El impacto de los recortes de SNAP en 2026

Este año, la crisis alimentaria se ha intensificado con la implementación de una nueva ley estatal que limita el uso de fondos de SNAP para comprar refrescos y golosinas, además de elevar la edad para los requisitos laborales hasta los 64 años.

Fuentes como La Nación y sitios oficiales de Feed America han confirmado que estos cambios han dejado a los hogares de bajos ingresos con un presupuesto mensual más ajustado.

Sky Beard, directora de No Kid Hungry Florida, comentó en reportes recientes para WLRN que la adaptación a estas nuevas reglas ha traído consigo "desafíos logísticos y prácticos" que las despensas locales están intentando abordar rápidamente.

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