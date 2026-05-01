Texas regala formación en los tres oficios que pagan más: ¿Cómo obtener capacitación para ganar más de $75.000 al año?

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Con el liderazgo del gobernador Greg Abbott, el estado ha intensificado su estrategia para cerrar la brecha de habilidades técnicas, destinando millones de dólares a la capacitación gratuita y subvencionada.

Esta iniciativa tiene como objetivo preparar a miles de tejanos para empleos que, en muchos casos, superan los ingresos de las profesiones universitarias tradicionales.

El impulso financiero de los "Jobs and Education for Texans" (JET)

Recientemente, la oficina del Gobernador y la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) anunciaron una nueva ronda de subvenciones a través del programa JET.

Según informes oficiales de la oficina de Abbott, se han otorgado cientos de miles de dólares a instituciones educativas para la compra de equipo especializado. Por ejemplo, en la región del Panhandle, se destinaron más de $443.000 para formar a futuros enfermeros y soldadores.

Este esfuerzo no es aislado. La creación del Consejo de Empleos de Texas, lanzado formalmente este año, refuerza la colaboración entre el sector público y privado.

El objetivo es claro: asegurar que sectores críticos como la construcción y la salud cuenten con el personal necesario para sostener el crecimiento del 1.1% en el empleo que proyecta el Banco de la Reserva Federal de Dallas para finales de 2026.

¿Cuánto ganan en empleos de alta demanda en Texas?

Los sueldos en estos oficios están compitiendo con los de las oficinas. La creciente demanda de oficios no solo responde a una necesidad estatal, sino que también resulta muy rentable para los trabajadores.

Aquí te comparto algunos datos sorprendentes del mercado actual en Texas:

Electricistas: En ciudades como Midland y Odessa, un electricista especializado puede ganar más de $74.000 al año, con tarifas que rondan los $40 por hora.

En el sector industrial, los electricistas más experimentados están superando los $100,000.

Plomeros y técnicos en construcción: Con el auge de la infraestructura y los centros de datos de inteligencia artificial, la demanda ha elevado los salarios promedio, ofreciendo estabilidad y beneficios que superan la media nacional.

Asistentes médicos: En el ámbito de la salud, los asistentes médicos están disfrutando de incrementos salariales constantes.

Aunque el sueldo inicial es de alrededor de $48.000 al año, la especialización y la experiencia en el sólido sistema de salud de Texas permiten un crecimiento rápido.

¿Te gustaría saber cómo acceder a la capacitación gratuita en Texas?

La Texas Workforce Commission nos cuenta que puedes acceder a estos fondos a través de colegios comunitarios y escuelas técnicas, como el Lamar Institute of Technology.

Estos lugares ofrecen programas de certificación rápida, que van de 6 a 12 meses, permitiendo a los estudiantes entrar al mundo laboral sin tener que cargar con deudas estudiantiles enormes.

"Estamos equipando a los tejanos con las herramientas necesarias para prosperar en carreras de alta demanda", dijo el Gobernador Abbott en un comunicado reciente de la TWC.

Con más de 150.000 nuevos empleos esperados para este año, Texas se reafirma como el motor económico del país, enfocándose en el trabajo especializado y la formación técnica.

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