Talento humano: conoce los empleos con salarios rentables en EEUU que blindan tu futuro ante la IA

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Un análisis reciente de la plataforma Resume Now identifica una lista de trabajos con salarios competitivos y bajo riesgo ante la automatización. El estudio utiliza datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y resalta ocupaciones que exigen habilidades humanas únicas, según lo reseñó El Diario.



Los 10 empleos con mayor estabilidad frente a la IA



1. Higienistas dentales: estos profesionales limpian dientes y ofrecen atención preventiva con un sueldo medio de $94.260 al año.

2. Ecografistas médicos: operan equipos de ultrasonido y ajustan parámetros según el criterio humano. Perciben unos $89.340 anuales.

3. Terapeutas respiratorios: responden a emergencias y manejan ventiladores con rapidez y empatía. Su salario ronda los $80.450.

4. Técnicos en radiología: operan equipos complejos y garantizan la seguridad del paciente. Ganan una media de $78.980.

5. Asistentes de terapia ocupacional: apoyan la recuperación de pacientes con creatividad y planes personalizados. Su sueldo es de $66.050.

6. Técnicos de turbinas eólicas: reparan equipos en zonas remotas y alturas. el sector ofrece unos $62.580 anuales.

7. Asistentes quirúrgicos: preparan quirófanos y asisten en cirugías bajo alta coordinación. Perciben cerca de $62.480.

8. Electricistas: instalan y reparan sistemas en entornos complejos con flexibilidad. Su salario medio alcanza los $62.350.

9. Asistentes de fisioterapia: guían ejercicios y combinan técnica con trato humano. Ganan unos $60.050 al año.

10. Técnicos de HVAC: diagnostican fallas en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Su sueldo medio es de $59.810.

¿Por qué la tecnología no desplaza estos oficios?



En todos estos casos, la Inteligencia Artificial sirve como apoyo para ciertas tareas, pero carece de la capacidad para igualar la interacción humana, la adaptación a cambios súbitos y el trabajo manual preciso en entornos reales.

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