Golpe al bolsillo en Dallas: autoridades imponen 960 multas por esta infracción común

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El hábito de los automovilistas en las calles de Texas choca contra la vigilancia policial estricta en el centro de la ciudad. Miles de ciudadanos ejecutan giros automáticos a la derecha sin observar las señales verticales.

Esta conducta mecánica genera un incremento en las sanciones económicas durante el presente año fiscal en diversas zonas metropolitanas. Los oficiales de tránsito mantienen una observación permanente en los puntos críticos de mayor afluencia.

Muchos conductores argumentan confusión ante la ley estatal que permite esta maniobra de forma general en el territorio. Sin embargo, la normativa local establece restricciones específicas en esquinas con alta densidad de peatones.

¿Por qué Dallas ya repartió 960 multas a los conductores este año?

El Departamento de Policía de Dallas emitió 960 citaciones y 120 advertencias entre el 1 de enero y el 16 de abril. Los agentes sancionan el irrespeto a los letreros de “No Turn on Red” en el casco urbano.

La autoridad municipal reporta casi nueve infracciones diarias en un periodo menor a los cuatro meses de vigilancia. Las multas oscilan entre los 200 y 300 dólares por cada giro ilegal detectado por las patrullas.

Esta operatividad policial genera una recaudación estimada de 240.000 dólares para las arcas de la seguridad vial pública. Los fondos estatales y federales financian este despliegue preventivo para reducir incidentes graves en las vías.

¿Qué intersecciones vigila la policía en Dallas?

La vigilancia se concentra en Ross Avenue y la vía de servicio de la autopista US-75 por su visibilidad reducida. También destacan los cruces de Olive Street y McKinney Avenue debido al paso constante del tranvía histórico.

Otras zonas bajo la lupa incluyen Akard Street y Woodall Rodgers, donde el flujo de personas a pie es masivo. Pearl Street con McKinney Avenue completa la lista de puntos estratégicos donde el giro en rojo queda prohibido.

El Código de Transporte de Texas avala el giro tras una detención total solo si no existe señalización contraria. La Policía de Dallas sostiene que estas medidas protegen a ciclistas y peatones de choques laterales o atropellos.

¿Cómo evitar que afecte su historial de manejo?

Los infractores poseen la opción de solicitar una audiencia ante la corte municipal para apelar la sanción recibida. Otra ruta legal incluye la "disposición diferida", que evita manchas en el récord tras cumplir ciertos requisitos.

El conductor debe completar un curso de manejo seguro y evitar nuevas reincidencias durante un tiempo determinado por el juez. No obstante, los poseedores de licencias comerciales enfrentan restricciones más severas ante este tipo de faltas graves.

Expertos recomiendan verificar siempre la señalización vertical antes de avanzar, aunque el vehículo de atrás presione con la bocina. La seguridad vial depende de romper con la costumbre y observar cada esquina como un escenario único.

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