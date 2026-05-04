Cómo inscribir a tu hijo en una escuela de Nueva York sin importar el estatus legal: guía 2026 y pasos clave

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En la ciudad de Nueva York (NY) la educación es un derecho universal, el Departamento de Educación (NYC DOE) tiene el mandato legal de proporcionar educación gratuita y segura a todos los residentes de entre 4 y 21 años, sin importar su estatus migratorio o el de sus padres.

Si resides en los cinco condados, tu hijo tiene un asiento asegurado en el aula.

Los pilares de la inscripción en NYC

El sistema está diseñado para proteger a las familias. Estas son las tres reglas de oro que debes conocer antes de empezar:

Privacidad total: las escuelas tienen estrictamente prohibido preguntar por el estatus migratorio o solicitar números de Seguro Social. Sin barreras de idioma: tienes derecho a recibir asistencia en español y a que tu hijo reciba apoyo si aún está aprendiendo inglés (programas ELL). Inscripción continua: no importa si es abril o septiembre; puedes inscribir a tu hijo en cualquier momento del año escolar.

Requisitos y documentos: ¿Qué necesitas llevar?

Aunque no se pide estatus legal, el sistema requiere verificar la identidad y la residencia en la ciudad. Prepara estos documentos:

Prueba de edad: acta de nacimiento, pasaporte o registro consular.

acta de nacimiento, pasaporte o registro consular. Prueba de domicilio en NYC: dos documentos (contratos de renta, recibos de luz/gas o cartas oficiales).

Importante: si vives en un refugio o situación de vivienda inestable, tienes derechos adicionales bajo la ley federal McKinney-Vento para una inscripción inmediata.

Registros de salud: historial de vacunas (puedes completarlo tras la inscripción si es necesario).

historial de vacunas (puedes completarlo tras la inscripción si es necesario). Identificación del tutor: no tiene que ser una identificación de EEUU; tu identificación de país de origen es válida.

Apoyo para el idioma: si tu hijo no domina el inglés, solicita una evaluación de Estudiante Aprendiz del Idioma Inglés (ELL). El niño será ubicado en un programa bilingüe o de inglés como segundo idioma (ESL) para que no se quede atrás en sus materias.

¿A dónde acudir? Centros de Bienvenida a las Familias (Family Welcome Centers)

Para el ciclo 2026, el NYC DOE ha reforzado sus Family Welcome Centers.

Estos centros son el mejor lugar para las familias que acaban de llegar a la ciudad o que necesitan apoyo en español para encontrar la escuela que les corresponde por zona.

Puedes realizar el trámite de forma presencial o a través de la plataforma oficial del DOE.

Alerta de seguridad: cuidado con el fraude educativo

En este 2026, las autoridades han detectado un aumento en estafas dirigidas a padres inmigrantes.

Recuerda:

La inscripción en la escuela pública es completamente gratuita.

Nadie puede cobrarte por "agilizar" un cupo o por tramitar documentos escolares.

Si alguien te contacta por redes sociales (Facebook o WhatsApp) haciéndose pasar por un funcionario escolar y te pide dinero o información migratoria, es una estafa.

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