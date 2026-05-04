Dónde celebrar el Día de la Madre este 10 de mayo entre D.C., Maryland y Virginia: planes gratis y más

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Este domingo 10 de mayo se perfila como una fecha de especial relevancia para la comunidad hispana en el área del DMV.

La festividad en Estados Unidos coincide con las celebraciones tradicionales de México, El Salvador y Guatemala, lo que motiva un "doble festejo" para las familias..

Dónde celebrar el Día de la Madre este 10 de mayo entre D.C., Maryland y Virginia

Para quienes buscan un regalo hecho a mano o una actividad compartida, la oferta incluye:

Fiesta de Pintura: El sábado 9 de mayo se llevará a cabo una clase de pintura en el Blend Coffee Bar (Ashburn, VA) de 12:30 a 2:30 p.m., con un costo de $40 por persona.

Arreglos Florales: En Silver Spring, MD, el Garden Muses Studio ofrecerá un taller con flores de temporada y materiales sostenibles el domingo de 3:00 a 4:30 p.m..

Brunch y entretenimiento musical

La gastronomía es el centro de la celebración en las principales ciudades del área metropolitana:

Jazz y burbujas: En Arlington, VA, el establecimiento Punch Bowl Social ofrecerá el sábado y domingo un brunch con karaoke, bingo y mimosas directamente en la mesa.

Ambiente festivo: Otros puntos en National Harbor y D.C. contarán con música en vivo para acompañar los banquetes familiares.

Festivales para todos los presupuestos

El área del DMV destaca por sus opciones accesibles y al aire libre:

Arboretum Nacional: Contará con un Festival de Bonsái con entrada gratuita.

Evento doble en Shipgarten (McLean, VA): El lunes 11 de mayo se realizará un festival que combina catas de sidra y vino para adultos con un área infantil que incluye pintura facial y manualidades de 12:00 a 6:00 p.m.

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