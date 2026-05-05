¿Llegan los cheques de estímulo de $3.000 a Estados Unidos? Todo lo que debe saber

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Durante mayo millones de familias en Estados Unidos se preguntan si recibirán nuevos cheques de estímulo de $3 000.

Sin embargo, la situación actual es clara: no hay cheques aprobados ni por el Congreso ni por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Tenga cuidado

Cualquier anuncio sobre fechas o montos carece de respaldo oficial, por lo que es fundamental que los ciudadanos diferencien entre propuestas políticas y decisiones concretas.

Aunque se han presentado ideas para aliviar el costo de vida, como un impuesto a grandes fortunas que financiaría estos pagos, estas iniciativas aún no han sido aprobadas.

Otras formas

A pesar de la falta de un cheque de estímulo universal, hay otras propuestas de compensación en discusión según detalla Solo Dinero.

Por ejemplo, se consideran reembolsos que podrían oscilar entre $1 020 y $2 040, dependiendo del estado civil, y un plan que ofrece $1 200 por pareja más $600 por hijo elegible.

Sin embargo, para que cualquier ayuda se concrete, debe pasar por un proceso legislativo que incluye la aprobación en la Cámara de Representantes, el Senado y la firma del presidente.

Por ahora, la posibilidad de recibir un cheque de estímulo de $3 000 en mayo es baja, aunque el interés político podría reactivar estas discusiones en el futuro.

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