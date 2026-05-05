Cottage Grove en Miami Dade: todo sobre las viviendas asequibles por menos de $130.000

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Cottage Grove, una nueva comunidad de viviendas prefabricadas en el sur de Miami-Dade, promete ofrecer 349 casas unifamiliares a precios accesibles, comenzando en $129,900.

Esta iniciativa, situada cerca de Krome Avenue y Quail Roost Drive, se destaca por ser una de las opciones más económicas del condado.

Importancia

Según detalla El Nuevo Herald, este proyecto se enmarca en un contexto donde el precio promedio de una vivienda unifamiliar en Miami-Dade alcanzó los $674,000 a finales de marzo.

Ross Partrich, CEO de RHP Properties, destacó que la construcción de casas en fábricas permite reducir costos y tiempos de entrega, lo que resulta en precios más bajos para los compradores.

¿Qué incluye?

La comunidad, que también contará con piscina y casa club, está diseñada para resistir vientos huracanados, cumpliendo con los estándares del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU.

El mercado inmobiliario de Miami-Dade ha visto un aumento constante en los precios de las viviendas, con un incremento de más del 10% en el último año.

Positivismo

Partrich expresó su entusiasmo por la llegada de estas 349 viviendas, que son altamente necesarias en la región. Este proyecto es el primero de RHP Properties en Miami-Dade y el primero de su tipo en décadas.

A pesar del interés significativo de los compradores, que ya están haciendo depósitos, la distancia entre Cottage Grove y el centro de Miami podría ser un desafío, con tiempos de viaje que alcanzan casi dos horas en hora pico.

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