Exenciones SNAP 2026: ¿Quiénes se salvan de las nuevas reglas en Nueva York

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Las nuevas regulaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), impulsadas por la ley federal conocida como "One Big Beautiful Bill" de la administración Trump, ya están en marcha y amenazan la estabilidad de los sectores más vulnerables del estado.

A continuación, exploramos los cambios más importantes, quiénes están en riesgo y qué pasos deben seguir los beneficiarios para asegurarse de no perder su ayuda.

El fin de las exenciones en SNAP: Miles de neoyorquinos en una situación precaria

Durante años, Nueva York se benefició de exenciones que suspendían los requisitos de trabajo debido a las condiciones económicas locales. Sin embargo, según informa NYS Focus, estas protecciones caducaron el 1 de marzo de 2026.

La nueva política de SNAP exige que los adultos considerados "aptos para trabajar" (ABAWD, por sus siglas en inglés) demuestren al menos 80 horas mensuales de actividad laboral, educativa o de voluntariado.

Expertos consultados por fuentes oficiales y defensores de los derechos sociales estiman que más de 100.000 neoyorquinos podrían perder sus beneficios a partir de junio de 2026, cuando se cumpliría el límite de tres meses de incumplimiento permitido dentro de un periodo de tres años.

Nuevos requisitos para Nueva York: las 80 horas que definen el acceso a la comida mediante SNAP

La Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado de Nueva York (OTDA) ha aclarado que los beneficiarios deben cumplir con al menos una de las siguientes opciones para seguir siendo elegibles:

Trabajo remunerado: Al menos 20 horas a la semana (80 al mes).

Al menos 20 horas a la semana (80 al mes). Formación laboral: Participar en programas que estén aprobados por el distrito de servicios sociales.

Participar en programas que estén aprobados por el distrito de servicios sociales. Voluntariado o servicio comunitario: El número de horas se calcula dividiendo el monto del beneficio SNAP por el salario mínimo estatal.

Un cambio importante es la ampliación del rango de edad. Antes, estas reglas aplicaban hasta los 54 años; ahora, los adultos de hasta 64 años también deben cumplir con estas exigencias.

Además, se han eliminado las exenciones automáticas para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salen del sistema de cuidado temporal, quienes ahora deben demostrar su actividad o solicitar una excepción médica específica.

¿Quiénes están exentos de las nuevas reglas del programa SNAP?

No todos los beneficiarios están obligados a seguir estas normas. Según la Legal Aid Society, las exenciones actuales incluyen a:

Personas que viven con niños menores de 14 años.

Mujeres embarazadas.

Personas con condiciones físicas o mentales que les impidan trabajar.

Cuidadores de personas incapacitadas.

Impacto en la comunidad: El temor al "caos" en junio

La inquietud está creciendo entre las agencias locales. "Esperamos que llegue junio y la gente intente acceder a su SNAP, solo para darse cuenta de que sus casos han sido cerrados", advirtieron fuentes a NYS Focus.

La principal preocupación es que la burocracia y la falta de información puedan llevar a cierres de casos por errores administrativos, incluso entre aquellos que sí cumplen con los requisitos.

Si usted recibe beneficios de SNAP, es crucial que revise las notificaciones enviadas por la HRA (Administración de Recursos Humanos) o su oficina local de servicios sociales.

No cumplir con estas normas podría dejarlo fuera del programa hasta el inicio del próximo ciclo en octubre de 2026, a menos que logre demostrar que ha cumplido con las horas requeridas.

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