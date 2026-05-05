Estafas por Zelle, Venmo y Cash App: la guía de seguridad para no perder tus ahorros en EEUU

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Enviar dinero a familiares o amigos nunca ha sido tan sencillo, pero esa misma inmediatez es el arma perfecta para los delincuentes y Estados Unidos (EEUU) no es la excepción.

En un contexto donde la comunidad inmigrante y residente en EEUU depende cada vez más de la banca digital, saber distinguir entre un pago legítimo y un fraude puede ser la diferencia entre la estabilidad financiera y la pérdida total de los ahorros.

El "cuento del tío" en la era digital: el caso de Barbara Smith

La historia de Barbara Smith es una advertencia real, tras recibir una llamada de emergencia asegurando que su hijo estaba en prisión, la desesperación la llevó a descargar Zelle por primera vez y enviar $500 a una cuenta desconocida.

Solo las medidas de seguridad de su banco evitaron una pérdida mayor, pero el primer envío ya era irrecuperable.

Este tipo de tácticas apelan a la urgencia y al miedo, dos herramientas clave que los estafadores utilizan para nublar el juicio de las víctimas.

La regla de oro: ¿Por qué el banco no siempre te devuelve el dinero?

Existe una distinción legal crucial que todo usuario debe conocer bajo la Regulación E (Electronic Fund Transfer Act):

Transacción no autorizada: si un hacker entra a tu cuenta sin tu permiso, el banco generalmente debe reembolsarte.

si un hacker entra a tu cuenta sin tu permiso, el banco generalmente debe reembolsarte. Transferencia inducida (estafa): si tú presionas el botón de "enviar" (aunque te hayan engañado), la ley federal suele considerar que la transacción fue autorizada.

En estos casos, las posibilidades de recuperar el dinero son mínimas.

Señales de alerta: ¿Cómo detectar a un estafador?

Nelson Santiago, de Consumer Action, identifica tres señales que deben detenerte de inmediato:

Urgencia extrema: te presionan para actuar "ya mismo". Solicitudes de desconocidos: pedidos de dinero de personas que no están en tus contactos. Canales inusuales: ofertas que comienzan en redes sociales (Facebook Marketplace o Instagram) y te obligan a salir de la plataforma para pagar por app.

Cómo usar tus Apps de forma segura

Aplicación Medida de Seguridad Clave Consejo de Oro Zelle Verificación de destinatario Solo usa Zelle con personas que conoces en la vida real. Venmo Verificación de identidad Nunca desmarques la opción de "Protección de compras" si pagas a un negocio. Cash App Cifrado de datos Activa el "PIN de seguridad" para cada transferencia.

Consejos prácticos para residentes e inmigrantes:

Verifica el nombre: antes de enviar, confirma el nombre vinculado al número de teléfono o correo electrónico.

antes de enviar, confirma el nombre vinculado al número de teléfono o correo electrónico. Empieza con poco: si debes pagar a alguien nuevo, envía primero $1 y confirma que lo recibió.

si debes pagar a alguien nuevo, envía primero y confirma que lo recibió. Desconfía del soporte técnico: los bancos nunca te llamarán para pedirte un código de seguridad o que te envíes dinero "a ti mismo" para "revertir un fraude".

Reporte al FBI: si eres víctima, no solo hables con el banco. Debes reportar el incidente en el IC3 (Internet Crime Complaint Center) del FBI. Esto es vital para las estadísticas que impulsan nuevas leyes de protección al consumidor.

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