Precio de la gasolina en EEUU 2026: ¿Bajará gracias al petróleo de Venezuela? Esto debes saber

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En un contexto de alta volatilidad energética, el flujo de petróleo desde Venezuela se ha convertido en un salvavidas estratégico para el mercado estadounidense.

Andrew Walz, presidente de refinación global de Chevron, confirmó que el procesamiento constante de crudo pesado venezolano en la refinería de Pascagoula, Misisipi, está cumpliendo una función crítica: evitar que el precio de la gasolina se dispare a niveles insostenibles para el consumidor.

Un escudo contra la crisis en el Medio Oriente

La relevancia del crudo venezolano ha crecido exponencialmente debido a la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

El actual conflicto en Irán ha limitado el suministro global, empujando los precios del combustible en EEUU a sus picos más altos desde el año 2022.

Sin el aporte de los barriles provenientes de las empresas mixtas en Venezuela, Walz advierte que el panorama en las estaciones de servicio sería drásticamente peor.

"Este suministro está reduciendo los precios en EEUU porque ahora tenemos acceso a un punto de abastecimiento que antes no teníamos", explicó el ejecutivo, apelando a la ley básica de oferta y demanda: a mayor disponibilidad de crudo, menor presión al alza en los precios finales.

Refinerías de la Costa del Golfo: diseñadas para el crudo pesado

El beneficio es técnico y logístico, refinerías como la de Pascagoula fueron diseñadas específicamente para procesar crudos pesados y ácidos, como los de la Faja del Orinoco.

El acceso a este recurso permite que las instalaciones operen al máximo de su capacidad, optimizando los costos de producción de gasolina y diésel que luego se distribuyen en todo el país.

Este "beneficio mutuo" se traduce en:

Para Venezuela: una fuente de ingresos vital bajo el marco de las licencias vigentes.

una fuente de ingresos vital bajo el marco de las licencias vigentes. Para EEUU: un alivio directo al bolsillo del conductor y una mayor seguridad energética frente a crisis externas.

Análisis y contexto al 30 de abril de 2026

Para Chevron, la clave del futuro energético reside en la fiabilidad, la empresa mantiene su apuesta por la infraestructura y las alianzas comerciales que permitan mantener la energía "accesible y confiable".

Esto posiciona al petróleo venezolano no solo como un recurso comercial, sino como una herramienta de estabilidad económica regional.

Sin embargo, es necesario contrastar las declaraciones de Chevron con la realidad del mercado:

Situación del precio de la gasolina: al cierre de abril de 2026, el promedio nacional en EEUU ha mostrado una resistencia a bajar de los $3.80 - $4.00 por galón en varias regiones debido a las tensiones con Irán.

Sin embargo, los expertos coinciden con Walz en que, sin los aproximadamente 150,000 a 200,000 barriles diarios que Chevron está importando de Venezuela, el promedio nacional podría estar fácilmente 20 a 30 centavos por encima de las cifras actuales.

Opinión de expertos: analistas de energía señalan que el crudo venezolano es el sustituto ideal para el petróleo ruso (sancionado) y el crudo pesado de Oriente Medio (en riesgo por el conflicto).

La "demostración en la práctica" se ve en los márgenes de refinación de la Costa del Golfo, que se mantienen estables gracias a la cercanía logística de Venezuela frente a otras fuentes de crudo pesado.

Vigencia de licencias: el flujo depende estrictamente de las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). A esta fecha, la continuidad de la Licencia 41 de Chevron sigue siendo el eje que permite esta relación comercial.

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