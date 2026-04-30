¿Cómo afectará a los vuelos del Mundial 2026 la falta de fondos de la TSA? Todo lo que debes saber

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Con el final de abril a la vista, la Casa Blanca y altos funcionarios están advirtiendo que los fondos extraordinarios que se han estado utilizando para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se agotarán por completo en mayo.

Esta falta de presupuesto, resultado del cierre parcial más prolongado en la historia de Estados Unidos, pone en una situación de gran vulnerabilidad tanto el inicio de la temporada de viajes de verano como la logística de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que está programada para comenzar el próximo 11 de junio.

Éxodo de agentes y esperas de 3 horas ponen en riesgo los viajes del Mundial 2026

Según un comunicado oficial del DHS que se publicó esta semana, más de 1.000 oficiales de la TSA han dejado sus puestos debido a la incertidumbre sobre sus salarios.

Aunque el presidente Trump ordenó en marzo que se usaran fondos existentes para cubrir salarios retroactivos, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) confirmó que ese "colchón" financiero se agotará en mayo.

Las consecuencias ya son evidentes en los principales aeropuertos del país:

Tiempos de espera récord: En terminales clave, las filas de seguridad han llegado a durar hasta tres horas.

Fuga de talento: El DHS advierte que reemplazar a un oficial requiere entre 4 y 6 meses de entrenamiento, lo que hace casi imposible recuperar la capacidad operativa antes de que comience el Mundial.

Baja moral: El Almirante Christopher Tomney, coordinador federal para el Mundial 2026, testificó ante el Senado que la falta de pagos "ha afectado significativamente" los esfuerzos de planificación y coordinación con los gobiernos locales.

El Mundial 2026 en la mira: ¿Seguridad garantizada?

Con 48 selecciones y millones de aficionados previstos para aterrizar en 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, la seguridad es la mayor preocupación. Aunque la congresista Nellie Pou y la agencia FEMA confirmaron la liberación de $625 millones de dólares en subvenciones para seguridad local (FWCGP), los expertos temen que sin una TSA plenamente financiada, el caos en las puertas de entrada al país eclipse el evento.

"No podemos reemplazar esa experiencia de la noche a la mañana", afirmó Tomney en declaraciones recogidas por Bloomberg Government.

La falta de fondos no solo afecta los cheques de pago; también ha paralizado el mantenimiento de activos críticos de la Guardia Costera y la certificación de personal esencial para el comercio marítimo y aéreo.

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