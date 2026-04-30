Fraude y robo de identidad en Miami: ¿Cómo lograron madre e hijo engañar al sistema y a una víctima indefensa?

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En un caso que las autoridades han descrito como una "cruel traición a la confianza", una madre y su hijo de Miami se presentaron ante un tribunal federal para enfrentar cargos por supuestamente haber explotado financieramente a una mujer mayor durante más de tres años.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida identificó a los acusados como Natacha Maria Lezcano, de 63 años (también conocida como Maria Margarita Lezcano), y su hijo Daniel Romero, de 33 años.

Según los documentos judiciales y el comunicado oficial del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, todo comenzó en 2020, cuando Lezcano se convirtió en la cuidadora de la víctima.

Un esquema de engaño y robo de identidad

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), Lezcano aprovechó su posición de confianza para permitir que su esposo y su hijo, Daniel Romero, se mudaran a la casa de la anciana. Una vez que se instalaron, Romero supuestamente comenzó un robo de identidad sistemático.

Entre 2020 y 2023, se alega que Romero utilizó la información personal de la víctima para:

Abrir tarjetas de crédito fraudulentas.

Hacer compras no autorizadas.

Transferir fondos de las cuentas bancarias de la mujer para su propio beneficio.

Suplantar la identidad de la víctima en comunicaciones con instituciones financieras.

Cabe mencionar que, el anuncio de los cargos fue realizado conjuntamente por el Fiscal Federal Quiñones y el Agente Especial a Cargo, Michael Townsend, de la oficina de campo del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) en Miami, agencia que lidera la investigación.

"La víctima abrió su hogar a estos acusados y, a cambio, ellos explotaron su edad, su confianza y su identidad", afirmó el fiscal Quiñones en el reporte oficial del Distrito Sur de Florida.

El caso se hizo público coincidiendo con la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Delito, subrayando el compromiso de las autoridades contra el abuso de ancianos.

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