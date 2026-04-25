¿Cómo evitar multas de tráfico en Nueva York y Nueva Jersey si viajas desde el extranjero para el Mundial?

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Conducir en Estados Unidos sin la documentación adecuada puede convertir tu viaje soñado en una verdadera pesadilla legal.

A continuación, te presentamos las reglas oficiales de los departamentos de vehículos motorizados de Nueva York (DMV) y Nueva Jersey (MVC) para los conductores extranjeros.

Nueva York: libertad para turistas, pero con ciertas condiciones a la hora de conducir

Si tu destino principal es el MetLife Stadium (que, técnicamente, está en Nueva Jersey pero es parte del área metropolitana de Nueva York), hay algo que debes saber: el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (NY DMV) es bastante flexible con los visitantes.

Según la página oficial del NY DMV, puedes conducir legalmente en el estado con una licencia extranjera válida, siempre y cuando seas un visitante temporal (es decir, un turista). No necesitas solicitar una licencia de Nueva York a menos que decidas hacer de este lugar tu hogar.

Reglas clave en Nueva York:

Vigencia: Tu licencia de origen debe estar vigente.

Traducción: Si tu licencia no está en inglés, el DMV recomienda encarecidamente que lleves un Permiso Internacional de Conducir (IDP) o una traducción certificada.

Esto no es obligatorio para "poder conducir", pero es muy importante si un oficial de policía te detiene y no puede entender tu documento original.

Edad: Debes tener al menos 16 años para conducir, aunque las agencias de alquiler de autos suelen pedir un mínimo de 21 o 25 años.

Nueva Jersey: el requisito del Permiso Internacional para conducir en el estado

A diferencia de su vecino, el New Jersey Motor Vehicle Commission (NJ MVC) tiene reglas más estrictas.

Si tienes planes de recorrer las autopistas de Nueva Jersey para disfrutar de los partidos del Mundial, es importante que sepas que la normativa estatal exige que los conductores extranjeros lleven tanto su licencia nacional como el Permiso Internacional de Conducir (IDP).

Según información oficial del NJ MVC y guías de centros internacionales como la Universidad de Princeton (basadas en la ley estatal), los turistas pueden manejar con su licencia extranjera hasta por un año, pero es necesario que la acompañen con el IDP si el documento original no está en inglés o no cumple con ciertos estándares internacionales.

Puntos clave en Nueva Jersey:

IDP Obligatorio: Es necesario para validar tu licencia extranjera ante las autoridades locales.

Límite de tiempo: Como turista, puedes conducir por un máximo de 12 meses desde que llegas a Estados Unidos.

Seguro: Siempre debes tener contigo el comprobante de seguro del vehículo (normalmente proporcionado por la agencia de alquiler).

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