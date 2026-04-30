¿Compraste un Wyeth falso? La red de estafadores polacos que engañó a las mejores casas de subastas en Nueva York

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El mercado del arte en Nueva York ha sido sacudido por un escándalo de proporciones cinematográficas.

Erwin Bankowski (50 años) y su hija Karolina Bankowska (26) se declararon culpables ante un tribunal federal por orquestar una red de falsificaciones que estafó a las casas de subastas más prestigiosas de la ciudad por un monto superior a los 2 millones de dólares.

La trama, que incluyó más de 200 obras falsas, pone en evidencia la vulnerabilidad de una industria que, a menudo, prefiere la discreción a la denuncia.

Una estafa maestra: del taller en Polonia a las subastas de NY

Lo que comenzó como una supuesta "reliquia familiar" resultó ser una operación criminal meticulosamente planeada desde 2020. Así operaba el dúo dinámico de la falsificación:

Producción internacional: las obras eran fabricadas en Polonia por un cómplice anónimo, quien utilizaba papel antiguo para dar credibilidad a las piezas.

Artistas imitados: se enfocaban en obras menos conocidas de grandes figuras como Andy Warhol, Banksy, Richard Mayhew y Andrew Wyeth .

Falsificación de procedencia: para engañar a los expertos, creaban sellos falsos de galerías ya desaparecidas. Irónicamente, usaron sellos de la extinta galería Knoedler, famosa por su propio escándalo de falsificaciones en 2011.

El golpe más lucrativo: una imitación del artista Richard Mayhew vendida por la casa DuMouchelles por 160,000 dólares en octubre pasado.

Los errores que delataron a los Bankowski

A pesar de la sofisticación, los falsificadores cometieron errores anacrónicos que no pasaron desapercibidos para los ojos más entrenados:

Códigos postales imposibles: un sello con fecha de 1976 incluía un número de zonificación que había dejado de existir en 1962. Sellos "demasiado nítidos": el marchante Robert Rogal sospechó de un supuesto Wyeth porque el sello en el reverso parecía recién impreso, algo inusual para una obra de varias décadas. Alertas de artistas vivos: en 2023, representantes del artista Raimonds Staprans denunciaron una obra falsa en plena subasta, la cual se vendió por 60,000 dólares antes de que la justicia pudiera intervenir.

Sentencia y consecuencias

Tras admitir su culpabilidad por fraude electrónico y falsificación de arte nativo americano (derivado de una imitación de Fritz Scholder), padre e hija enfrentan un panorama sombrío:

Prisión: una posible condena de más de 3 años .

Indemnización: deben pagar 1.9 millones de dólares a las víctimas.

Deportación: ambos son ciudadanos polacos residentes en Nueva Jersey y podrían ser expulsados del país tras cumplir su condena.

"Lo único inusual de este caso es que los falsificadores fueron atrapados", señaló Erin Thompson, profesora de delitos artísticos en CUNY, sugiriendo que el mercado actual está inundado de obras similares que aún no han sido detectadas.

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