Adolescente sobrevive a dos tiroteos en el Metro de Nueva York: recibió un disparo en el pecho

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Un adolescente de 15 años, quien había sobrevivido a un tiroteo a principios de año, recibió un balazo en el pecho cuando viajaba dentro del Metro de Nueva York en Queens.

Autoridades del Departameto de Policía de Nueva York buscan a varios adolescentes sospechosos por el tiroteo en un tren de la línea A, ocurrido este lunes, poco después de las 6:00 de la tarde.

Se cree que la balacera se originó por una disputa continua entre adolescentes, indicó ABC News.

Había sobrevivido a un tiroteo anterior

Los agentes trasladaron al quinceañero herido hasta el Hospital Jamaica en un vehículo policial en condición estable.

El joven no identificado ya había sido baleado el pasado mes de febrero por otro de los adolescentes que, según la policía, habrían estado involucrados en la pelea del lunes.

El tirador fue arrestado en febrero, pero los cargos en su contra fueron desestimados después de que la víctima se negara a testificar en su contra.

“Me alivia saber que se espera que sobreviva”, comentó el alcalde Zohran Mamdani en una publicación de X.

“Éste fue un incidente inaceptable; la violencia de este tipo no tiene cabida en nuestro sistema de Metro, y mi administración se compromete a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que todos los neoyorquinos, especialmente los niños, viajen seguros en sus trayectos diarios”, añadió.

Registran cámaras de seguridad del Metro de Nueva York

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, aseguró que la entidad colaboró con las autoridades. “Lo más importante es esto: tenemos video. Cada vagón del Metro de la ciudad de Nueva York cuenta con una cámara de video, de hecho, tiene dos, y están obteniendo imágenes de gran calidad”, afirmó.

“La policía ya tiene pistas sobre los responsables; van a atraparlos”, manifestó.

NYPD divulgó una imagen del presunto pistolero, con la intención de que los testigos puedan ayudar a identiicarlo.

De acuerdo con CNN, la delincuencia en el Metro de Nueva York aumentó en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia es constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA.

La frecuencia de accidentes y ataques aleatorios se suman a otras preocupaciones de la ciudadanía como “la indigencia y el abuso de sustancias” en el transporte público.

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