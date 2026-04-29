Capturan a 43 miembros de peligrosa organización criminal en California: ¿Qué es la "Mexican Mafia?

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades federales de Estados Unidos capturaron a unos 43 sospechosos por su presunta vinculación con una organización criminal conocida como la “Mexican Mafia” (mafia mexicana) o la EME.

El operativo que terminó con la captura de los involucrados se realizó en distintas áreas de California, con el objetivo de desarticular actividades delictivas vinculadas a esta organización, informó Univisión.

El despliegue formó parte de una estrategia de seguridad más amplia, dirigida a combatir redes criminales, con acciones coordinadas entre agencias federales y locales para ejecutar órdenes de arresto y asegurar evidencia.

Despliegue policial para combatir a la Mexican Mafia

De acuerdo con la información oficial, los detenidos están señalados por su presunta participación en delitos relacionados con extorsión, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, en el marco de una investigación que se desarrolló durante varios meses.

Las autoridades indicaron que esta operación permitió el avance en el combate contra estructuras vinculadas a la Mexican Mafia, considerada una de las redes criminales más influyentes dentro del sistema penitenciario y en actividades delictivas en el estado.

El caso incluyó la ejecución de múltiples órdenes judiciales, así como el aseguramiento de materiales que serán analizados como parte del proceso legal en curso.

¿Qué es la Mafia Mexicana?

Funcionarios señalaron que estas acciones buscan reducir el impacto de grupos criminales en comunidades locales y reforzar la seguridad en distintas regiones de California.

Las investigaciones continúan abiertas mientras las autoridades procesan a los detenidos y evalúan posibles vínculos adicionales dentro de la organización, en un esfuerzo por desmantelar completamente sus operaciones.

La Mafia Mexicana es una red de pandillas carcelarias y callejeras establecida en el sur de California y que opera en 13 estados diferentes de EEUU. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estima que entre 350 y 400 miembros de pleno derecho se encuentran dentro del sistema penitenciario, además de decenas de miles de sicarios afiliados en pandillas callejeras en toda California.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube