Un malentendido administrativo: hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó a un banco para cobrar sus ahorros

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Un insólito hecho se registró en el estado de Odisha, en el este de India, cuando un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó hasta una sucursal bancaria para demostrar su fallecimiento y poder acceder a sus ahorros.

El ciudadano, identificado como Jeetu Munda, explicó a medios locales que había acudido en varias ocasiones al banco tras la muerte de su hermana, ocurrida hace aproximadamente dos meses, para pedir el retiro de sus ahorros.

Desenterró el cuerpo de su hermana para llevarlo al banco

Sin embargo, según su versión, el personal de la entidad le exigía que la titular de la cuenta estuviera presente para autorizar la retirada del dinero. "Les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron en que la trajera al banco", afirmó.

Ante esta situación, el desesperado hombre decidió exhumar el cuerpo de su pariente y presentar los restos como prueba en la sede bancaria.

Por su parte, el banco Indian Overseas Bank negó la versión del ciudadano y aclaró en un comunicado que en ningún momento solicitó la presencia física de la fallecida.

Según la entidad, únicamente se pidió el acta de defunción, un requisito legal imprescindible para proteger los fondos.

Además, aseguró que el hombre, presuntamente, acudió en estado de embriaguez durante el incidente.

Malentendido administrativo

El conflicto fue finalmente resuelto con la intervención de la policía local, que medió para que Jeetu Munda volviera a enterrar los restos de su hermana.

El inspector jefe, Kiran Prasad Sahu, explicó que el hombre, perteneciente a una comunidad tribal y analfabeta, no comprendía los procedimientos administrativos ni la necesidad de presentar documentación oficial.

Las autoridades ayudan a Jeetu Munda a completar los trámites necesarios para acceder legalmente a las 19.300 rupias (cerca de 200 dólares) que su hermana tenía en la cuenta.

De esta manera, el hombre podrá evitar nuevos malentendidos en un caso que pone de relieve las dificultades burocráticas en entornos vulnerables, reseñó Marca.

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