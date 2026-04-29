Venezolano murió cuando trabajaba como jardinero en Utah: deja a cinco hijos huérfanos

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Un hombre venezolano murió por causa de un paro cardiaco, cuando realizaba sus labores como jardinero en la ciudad de Lehi, en Utah (EEUU).

El infortunado quedó identificado como Kendris de Jesús Puche García, de 37 años de edad. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Utahzolanos, el lamentable suceso se registró el pasado lunes, 27 de abril.

Puche García había llegado a Estados Unidos hacía tres años. su muerte dejó un vacío en su círculo familiar.

El venezolano deja a cinco hijos en orfandad

Kendris, quien era conocido por sus parientes y amigos como “Chichí”, era quien se encargaba del sustento económico de su familia, en la población de Encontrados, estado Zulia.

Su partida dejó en la orfandad a cinco hijos, quienes dependían de sus esfuerzos en el extranjero.

Su hermana, Alicia, manifestó al medio digital su dolor por la pérdida de su pariente, a quien describió como el pilar moral de su hogar.

“Él era una persona muy alegre, muy trabajador, muy buen padre, muy buen hijo. Él era el sostén de su casa”, dijo Alicia sobre su hermano.

Recaudan fondos para costear servicios funerarios

Además de sus hijos, Kendris cuidaba de una tía con condiciones especiales. Alicia enfatizó la magnitud de su entrega familiar. “Él estaba haciendo cargo económicamente de ella, y de su mamá, y de sus cinco niños; los niños se han criado con él, él era el padre de esos niños solamente”, dijo.

La familia y allegados de Kendris se mostraron sorprendidos por el suceso, debido a que el joven no presentaba problemas de salud previos y su trabajo físico lo mantenía en constante actividad.

Ante su difícil situación económica, sus parientes iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los servicios funerarios y brindar un apoyo a sus hijos y a su madre en Venezuela.

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