EEUU activa beneficios para médicos venezolanos residenciados en California y Texas: ¿De qué trata?

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado que trae alivio al sector sanitario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos ha cambiado su postura hoy, 4 de mayo de 2026.

La agencia ha confirmado una exención inmediata para médicos extranjeros, rompiendo con el congelamiento de visas de viaje y el procesamiento de beneficios migratorios que había estado en vigor desde enero.

Esta decisión surge tras la presión de más de 20 asociaciones médicas y tiene como objetivo mitigar una inminente crisis de personal en hospitales críticos, especialmente en estados con una gran población latina como California y Texas.

El DHS ahora prioriza la salud pública para evitar el colapso hospitalario

La medida, anunciada a través de una actualización de las políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), excluye a los médicos formados en el extranjero de la lista de solicitantes afectados por la suspensión de visados.

Según fuentes de VisaHQ, el DHS ahora permitirá que las solicitudes relacionadas con profesionales de la medicina sigan su procesamiento habitual.

Este "cambio de rumbo" reactiva el flujo de exenciones J-1, extensiones H-1B y peticiones de inmigrante, documentos esenciales para que los doctores puedan permanecer legalmente en sus puestos de trabajo.

Sin esta intervención, cientos de especialistas habrían enfrentado licencias administrativas o incluso la deportación, dejando vacantes críticas en comunidades vulnerables.

Texas y California: los estados más beneficiados

El impacto de esta exención es especialmente significativo en áreas donde los graduados médicos internacionales constituyen más del 40% de la fuerza laboral en zonas rurales.

Texas: Recientemente, el estado ha facilitado la obtención de licencias provisionales para médicos extranjeros, aunque el congelamiento federal amenazaba con echar por tierra estos esfuerzos locales.

California: Con una gran demanda de especialistas que hablen español, los hospitales del estado han advertido que la falta de renovaciones de visas podría poner en peligro la atención de miles de pacientes latinos.

Voces del sector y riesgos persistentes

Según informes de The New York Times y comunicados de la American Medical Association (AMA), la política anterior había paralizado incluso las tarjetas de residencia (green cards) para ciudadanos de 39 países.

Rebecca Andrews, del American College of Physicians, destacó que "necesitamos atraer a los médicos más capacitados, sin importar su origen", celebrando la medida como un paso pragmático en el ámbito de la salud.

A pesar de esta buena noticia, expertos legales de VisaHQ advierten que los médicos afectados deben proceder con precaución.

Recomiendan presentar solicitudes de movimiento de servicio si sus casos fueron rechazados anteriormente y limitar los viajes internacionales hasta que tengan en mano los nuevos avisos de aprobación física.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube