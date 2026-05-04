EEUU agiliza trámites: gobierno reactiva permisos de trabajo y peticiones médicas

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La administración federal mantiene un esquema de vigilancia estricta sobre las solicitudes de ingreso y residencia en el territorio nacional. Este enfoque responde a la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad interna tras auditorías recientes.

El sistema de verificación actual busca corregir errores administrativos que permitieron la entrada de perfiles no aptos en periodos anteriores. Las autoridades priorizan la integridad de las fronteras mediante un control riguroso de cada expediente presentado.

En un comunicado oficial, el Gobierno flexibiliza pausa sobre ciertos permisos de trabajos, peticiones de médicos y ceremonias de naturalización. La medida actualiza la suspensión de trámites que afecta a ciudadanos de 39 naciones específicas.

¿Cuáles procesos migratorios qué serán flexibilizados?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reactiva la emisión de decisiones estatutarias y reglamentarias para casos que cumplen con los nuevos filtros. También reanuda el procesamiento de formularios de adopción internacional y registros de refugiados para nacionales de Sudáfrica.

La agencia levanta las restricciones para extranjeros sometidos a la Operación PARRIS y para peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses. El plan incluye la programación de ceremonias de juramento y el avance de visas de inmigrante especial.

Las solicitudes de asilo procedentes de países que no poseen la etiqueta de alto riesgo también entran en este nuevo ciclo de revisión. Los documentos de autorización de empleo y las gestiones asociadas a profesionales médicos recuperan su curso administrativo ordinario.

¿Qué cambios de seguridad aplica USCIS sobre ciertos permisos de trabajos?

La agencia migratoria desarrolla un plan de evaluación por niveles que incluye verificaciones ampliadas de antecedentes penales y de identidad. Esta estrategia busca identificar factores de riesgo específicos por país para recomendar mejoras en la revisión de procesos.

Múltiples oficinas internas deben realizar una inspección exhaustiva antes de levantar las suspensiones en casos individuales o colectivos. USCIS reitera que el objetivo principal es subsanar las "deficiencias" encontradas al inicio del segundo mandato de Donald Trump.

El organismo no detalla todavía si la reanudación de trámites aplica de forma equitativa a todos los ciudadanos de las naciones restringidas. La implementación de estos controles de seguridad avanzados determinará la velocidad con la que cada solicitud recibe una respuesta.

¿Qué naciones integran la lista de flexibilización?

La proclamación presidencial del 16 de diciembre de 2025 restringe la entrada de ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo. En esta lista figuran naciones latinoamericanas como Cuba y Venezuela, junto con Afganistán, Siria, Yemen y Haití.

Otros estados incluidos en las limitaciones de viaje son Nigeria, Irán, Libia y Somalia, además de diversas naciones del continente africano. El Gobierno justifica estas acciones bajo la premisa de proteger la seguridad nacional frente a posibles amenazas externas.

A pesar de la flexibilización, la pausa sobre la mayoría de los trámites migratorios ordinarios persiste para estos territorios. Los solicitantes deben esperar la actualización de los criterios de riesgo que la agencia migratoria diseña para cada caso particular.

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