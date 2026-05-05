Atención clientes de Bank of America y Wells Fargo en EEUU: anuncian cierre de sucursales para este día de mayo

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El sector bancario de Estados Unidos (EEUU) se prepara para una pausa operativa este mes de mayo 2026. Instituciones financieras de gran alcance, encabezadas por Wells Fargo, Bank of America y Chase, suspenderán sus servicios presenciales el próximo lunes 25 de mayo de 2026.

Esto se debe a la conmemoración del Memorial Day (Día de los Caídos).

Esta interrupción no es un evento aislado de una sola entidad; responde al calendario oficial de la Reserva Federal, que rige la actividad de la banca nacional durante los feriados federales.

¿Qué bancos cerrarán sus puertas?

Además de Wells Fargo, la medida afecta a prácticamente todas las instituciones que operan en territorio estadounidense, incluyendo:

J.P. Morgan Chase

Citibank

Bank of America

U.S. Bank

Capital One

Santander Bank

PNC Bank

Goldman Sachs

Banca digital y cajeros (ATM): ¿Qué puedes hacer?

A pesar del cierre de las oficinas físicas, los usuarios mantienen acceso a herramientas clave para gestionar su dinero sin interrupciones:

Cajeros automáticos (ATM): disponibles las 24 horas para retiros de efectivo y depósitos. Banca en línea y Apps: las plataformas digitales funcionarán normalmente para consultar saldos, realizar transferencias entre cuentas y reportar tarjetas perdidas. Pagos programados: es fundamental tener en cuenta que cualquier pago de facturas o transferencias externas (ACH) programadas para el lunes 25 de mayo no se procesarán hasta el siguiente día hábil, el martes 26 de mayo.

Calendario de próximos cierres bancarios en 2026

Para evitar contratiempos en trámites legales o financieros, tome nota de las fechas en las que el sistema bancario suspenderá actividades durante el resto del año:

Juneteenth (Día de la Liberación): Viernes 19 de junio.

Viernes 19 de junio. Día de la Independencia: viernes 3 de julio (Observado, ya que el 4 de julio es sábado).

viernes 3 de julio (Observado, ya que el 4 de julio es sábado). Labor Day (Día del Trabajo): lunes 7 de septiembre.

lunes 7 de septiembre. Columbus Day (Día de la Raza/Día de los Pueblos Indígenas): lunes 12 de octubre.

lunes 12 de octubre. Veterans Day (Día de los Veteranos): miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. Thanksgiving (Acción de Gracias): jueves 26 de noviembre.

jueves 26 de noviembre. Navidad: viernes 25 de diciembre.

Información adicional:

Zelle y transferencias instantáneas: aunque el banco esté cerrado, los envíos de dinero a través de Zelle suelen ser inmediatos entre cuentas de EEUU, lo que representa una alternativa útil para emergencias durante el feriado.

aunque el banco esté cerrado, los envíos de dinero a través de Zelle suelen ser inmediatos entre cuentas de EEUU, lo que representa una alternativa útil para emergencias durante el feriado. Depósitos de cheques por App: los usuarios que pueden depositar cheques tomando una foto desde la aplicación móvil del banco, aunque el monto podría no estar disponible para retiro hasta que el banco procese la transacción el martes.

los usuarios que pueden depositar cheques tomando una foto desde la aplicación móvil del banco, aunque el monto podría no estar disponible para retiro hasta que el banco procese la transacción el martes. Horarios de supermercados: en feriados como Memorial Day, muchas sucursales bancarias ubicadas dentro de supermercados (como las de Wells Fargo o bancos locales en tiendas Publix o Walmart) también suelen cerrar, incluso si la tienda permanece abierta.

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