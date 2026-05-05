Entra en vigor estricta medida en Texas: qué es el programa Scofflaw que aplica el DMV

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El Departamento de Vehículos de Motor de Texas (DMV) puso en marcha de manera anticipada una estricta medida para sanear las finanzas locales.

En tal sentudo, activó el programa Scofflaw, una regulación estatal que prohíbe a los conductores renovar sus placas o registrar sus vehículos si mantienen deudas por multas de tránsito.

La medida, que estaba prevista para iniciar formalmente el 1 de junio, se adelantó por solicitud expresa de los oficiales del DMV en Austin, obligando a miles de automovilistas a ponerse al día con la ley.

¿En qué consiste el programa Scofflaw?

La asesora colectora de impuestos del condado de Webb, Patricia Barrera, explicó en declaraciones a La Mañana de Nuevo Laredo que bajo esta disposición, cualquier conductor que tenga un adeudo pendiente no podrá completar sus trámites vehiculares rutinarios:

El bloqueo: No se permitirá el registro de vehículos ni la renovación de placas a infractores.

Sin escapatoria: Los conductores bloqueados no podrán evadir la medida yendo a registrar sus unidades a otros condados de Texas, ya que el sistema está interconectado.

Costo adicional: Los automovilistas que salden su deuda bajo este programa deberán pagar una tarifa administrativa de $20 al condado al momento de tramitar sus placas.

¿Cómo levantar el bloqueo para registrar el auto?

Para poder realizar el trámite, el ciudadano afectado deberá acudir a la corte correspondiente y resolver su situación. Los jueces de paz seguirán manteniendo el control de los casos:

Convenios de pago: Si el infractor no puede pagar la totalidad de la deuda, puede llegar a un acuerdo de pago con la corte.

Carta de liberación: Una vez establecido el acuerdo o realizado el pago, la corte de paz emitirá una carta de autorización. Con este documento, la oficina de impuestos procederá a liberar el trámite de las placas.

Millonaria deuda rezagada

Esta medida busca sanear las finanzas locales. Tan solo en las cortes de paz de los Precintos 1, 2, 3 y 4 del condado de Webb, se registran más de 76 mil infracciones sin pagar, lo que representa una deuda acumulada de 33 millones de dólares arrastrada durante más de una década.

Actualmente, el programa Scofflaw ya se aplica con éxito en 80 de los 254 condados del estado de Texas. Cabe destacar que, por el momento, esta regulación no incluirá a quienes tengan multas pendientes en la Corte Municipal de Laredo.

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