¿Marcas de lujo por menos de $20? Estas tiendas en Florida esconden el regalo perfecto para el Día de la Madre

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Según datos recientes de la National Retail Federation (NRF), se prevé que este año el gasto total alcance un impresionante récord de $38 mil millones, lo que se traduce en un promedio de aproximadamente $284.25 por persona. Sin embargo, para las familias en Florida que buscan ajustar su presupuesto, las noticias son positivas.

La Florida Retail Federation (FRF) señala que los minoristas locales se han preparado con una amplia gama de opciones asequibles, especialmente en categorías clásicas como flores, tarjetas de felicitación y productos de cuidado personal.

Las tiendas más económicas para hacer compras por el Día de la Madre en Florida

Si tu objetivo es ahorrar, los expertos recomiendan evitar las joyerías de lujo y enfocarse en tiendas de descuento y grandes almacenes que ofrecen promociones atractivas durante mayo. Aquí te dejamos algunas de las mejores opciones:

Ross Dress for Less y Marshalls: Estas cadenas, que tienen una fuerte presencia en ciudades como Miami, Orlando y Tampa, son perfectas para encontrar carteras de diseñador, perfumes y ropa con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original.

Walmart y Target: Según reportes de Redacción Capital, gigantes como Walmart han lanzado rebajas en tecnología (tabletas y relojes inteligentes) y sets de belleza que comienzan desde los $15. Target, por su parte, suele activar su sección de "Bullseye’s Playground" con decoraciones por menos de $5.

Dollar Tree y Five Below: Para quienes desean armar sus propias canastas de regalo, estas tiendas ofrecen globos, tazas personalizadas y dulces a precios muy bajos.

Tendencias de consumo: lo que más buscan los floridanos por el Día de la Madre en Florida

La encuesta anual de la NRF revela que los regalos más populares siguen siendo los de toda la vida. Un 75% de los consumidores tiene planes de comprar flores, mientras que un 74% se inclinará por tarjetas de felicitación.

En Florida, la campaña "Find It in Florida" de la FRF impulsa la compra en pequeños negocios locales, donde se pueden encontrar joyas artesanales y productos de belleza únicos a precios muy competitivos.

Consejos para maximizar el ahorro

Para sacar el máximo provecho de cada dólar, aquí van algunas recomendaciones:

Comparar precios online: Antes de salir, echa un vistazo a las aplicaciones móviles de las tiendas.

Aprovechar los "Price Match": Tiendas como Target igualan los precios de sus competidores directos.

Comprar flores en supermercados: Cadenas como Publix o Aldi suelen ofrecer ramos frescos a una fracción del costo de una floristería especializada.

A pesar de la incertidumbre económica, los residentes de Florida demuestran que el amor por las madres no se mide por el tamaño de la billetera, sino por la habilidad para encontrar el detalle perfecto al precio adecuado.

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