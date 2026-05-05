McDonald’s elimina uno de sus servicios más importantes en EEUU: usuarios estallan en redes por la medida

Suscríbete a nuestros canales

McDonald’s anunció que da inicio a la eliminación gradual de las máquinas de refrescos de autoservicio en sus restaurantes, un proceso que se extenderá hasta 2032.

La cadena confirmó que este cambio forma parte de una estrategia de modernización más amplia, que busca transformar la operación en sus locales.

¿Qué ocurrirá ahora?

A partir de ahora, los empleados serán los encargados de preparar y entregar las bebidas junto con los pedidos, en un esfuerzo por adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, donde muchos clientes prefieren ordenar para llevar o utilizar el autoservicio desde el automóvil.

Este rediseño no solo busca optimizar recursos y agilizar procesos internos, sino también reducir la necesidad de mantenimiento constante en el área de bebidas según detalla The US Sun.

Otras mejoras

McDonald’s planea implementar otras mejoras, como ampliaciones de tiendas y ajustes en la política de pagos.

Sin embargo, la decisión genera críticas entre algunos consumidores, quienes expresan su descontento por la falta de opción para rellenar bebidas libremente.

A pesar de las reacciones mixtas, la cadena continúa su proceso de transformación, proyectando abrir más de 8 000 nuevos locales en todo el mundo, con un enfoque en adaptarse a las nuevas formas de interacción entre clientes y la marca.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube