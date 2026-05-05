La imagen de la discordia: sombreros, margaritas y un mensaje sobre inmigración en la cuenta oficial de la Casa Blanca

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La Casa Blanca generó este martes una nueva polémica diplomática y digital al utilizar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para arremeter contra los líderes demócratas del Congreso.

En plena conmemoración del 5 de Mayo, la administración de Donald Trump publicó una imagen generada por la IA que ha sido calificada por críticos como ofensiva y cargada de estereotipos.

La publicación, que rápidamente se volvió viral en la plataforma X, muestra a Hakeem Jeffries (líder de la minoría en la Cámara) y a Chuck Schumer (líder de la mayoría en el Senado) en una situación satírica que vincula la festividad mexicana con la actual crisis fronteriza.

La imagen de la discordia: IA y estereotipos

La ilustración generada por IA presenta a ambos congresistas sentados frente a un paso fronterizo entre Estados Unidos y México. Los detalles de la imagen han generado un fuerte rechazo en sectores de la comunidad hispana:

Atuendos: ambos aparecen con grandes sombreros jaranos .

Contexto: se les muestra brindando con margaritas sobre un mantel de colores, acompañados de totopos, salsa y un cactus.

El mensaje central: junto a ellos aparece un cartel con la frase: «amo a los inmigrantes ilegales».

La Casa Blanca acompañó la imagen con un texto breve: «Feliz Cinco de Mayo a todos los que lo celebran», un mensaje que muchos consideran una burla directa a la política migratoria que defienden los demócratas.

Antecedentes: el uso de IA como arma política

Esta no es una acción aislada. La administración Trump ha integrado el uso de contenidos manipulados y parodias generadas por IA como una herramienta recurrente para atacar a sus rivales:

Septiembre de 2025: se publicó un video de Jeffries donde, mediante edición digital, se le añadió un bigote y un sombrero durante una visita oficial a la Casa Blanca.

Disputa del cierre de Gobierno: días después del incidente de Jeffries, la Casa Blanca difundió un audio con una voz clonada por IA de Chuck Schumer, emitiendo frases despectivas sobre los inmigrantes para desacreditar su postura en las negociaciones presupuestarias.

¿Qué se celebra realmente el 5 de mayo?

La publicación llega en un día que, aunque popular en EE. UU., suele ser malinterpretado. El 5 de mayo conmemora la victoria del ejército mexicano sobre los franceses en la Batalla de Puebla de 1862.

Es importante destacar que:

No es el Día de la Independencia de México (que es el 16 de septiembre). No es un feriado nacional ni en México ni en Estados Unidos. En EE. UU., la fecha se ha transformado en una celebración de la herencia mexicano-estadounidense, pero el uso de elementos como sombreros y cactus en contextos políticos suele ser criticado por perpetuar visiones reduccionistas de la cultura mexicana.

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