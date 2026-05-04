¿Estrategia o propaganda? Doce lugares y objetos oficiales que ahora llevan el nombre del presidente Trump

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Lo que comenzó en su primer mandato como una controversia por incluir su nombre en cheques de ayuda económica, ha evolucionado en su segundo periodo hacia una estrategia de marca extensiva en el aparato federal.

Esta tendencia busca estampar la firma e imagen de Trump en objetos cotidianos y activos de defensa, estableciendo una presencia permanente del nombre presidencial en la infraestructura y la economía del país.

A continuación, algunos de los hitos más curiosos de esta expansión de marca:

Billetes con firma presidencial : Por primera vez en la historia de un presidente en funciones, el Departamento del Tesoro anunció que los futuros billetes de dólar llevarán la firma de Trump para conmemorar el 250º aniversario de la nación.

Acorazados "Clase Trump": La Marina ha designado una nueva categoría de buques de guerra, descritos como los más "atractivos" y letales del mundo, bajo el nombre del mandatario.

Pasaportes y pases de parques : El nombre e imagen del presidente ahora acompañan a figuras históricas como George Washington en los pases anuales de parques nacionales y en diseños especiales de pasaportes estadounidenses.

Plataformas digitales con prefijo: Servicios públicos de salud y ahorro han sido renombrados como TrumpRx.gov (para medicamentos) y TrumpIRA.gov (para jubilación), vinculando directamente la asistencia estatal con la marca personal del líder.

Monumentos y finanzas para el futuro

La marca también ha llegado al cemento y al ahorro a largo plazo:

Edificios con nombre propio : El Instituto de la Paz de EE. UU. fue el primer inmueble federal en ser bautizado con el nombre de un presidente mientras este aún ocupa el cargo.

Cuentas para recién nacidos: El programa Trump Accounts ofrece incentivos de 1,000 dólares para bebés nacidos entre 2025 y 2028, estableciendo un vínculo financiero con las nuevas generaciones bajo el sello de la actual administración.

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