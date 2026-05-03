Conoce el proyecto de ley que busca elevar los ingresos de los trabajadores en EEUU: este es el aumento esperado

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Una coalición compuesta por más de 100 grupos de derechos civiles, laborales y de defensa económica respalda la nueva legislación federal que pretende establecer un salario mínimo de 25 dólares por hora en todo Estados Unidos.

La iniciativa, denominada "Ley de Salario Digno para Todos", fue presentada por las representantes Delia Ramírez de Illinois y Analilia Mejía de Nueva Jersey. El proyecto no solo busca elevar el piso salarial general, sino también suprimir las categorías que permiten pagos por debajo del estándar mínimo vigente para garantizar que ningún trabajador se quede atrás.

Esta propuesta surge como la primera acción legislativa de la representante Analilia Mejía tras su reciente victoria en una elección especial en Nueva Jersey, donde derrotó al republicano Joe Hathaway. Mejía es miembro fundadora de la coalición impulsora y basó su plataforma de campaña en el aumento salarial, la salud universal y reformas fiscales.

Entre los grupos destacados que apoyan la ley se encuentran la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y la Asociación Nacional de Educación (NEA).

Iniciativas locales hacia los 30 dólares

El proyecto federal coincide con esfuerzos locales en grandes metrópolis que buscan estándares incluso superiores mediante incrementos graduales. En Los Ángeles, una medida firmada por la alcaldesa Karen Bass proyecta un salario de hasta 30 dólares por hora para el año 2030.

Por su parte, el Ayuntamiento de Nueva York evalúa una propuesta similar impulsada por el alcalde Zohran Mamdani bajo el plan "30 dólares para el año 2030", mientras que en Oakland se estudia que empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares alcancen dicha cifra a finales de la década.

La organización One Fair Wage está liderando campañas y medidas electorales en 25 estados para el año 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la nación. Además de los aumentos en las costas este y oeste, el grupo impulsa iniciativas en estados como Michigan, Ohio, Arizona, Massachusetts e Illinois.

El objetivo final es movilizar a millones de trabajadores hacia las urnas para asegurar que la democracia ofrezca mejoras tangibles en la vida de las personas a través de un salario digno.

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