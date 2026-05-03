Comida gratis en Texas y California del 4 al 9 de mayo: puntos habilitados para retirar tu despensa

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Caridades Católicas, con el NTFB, (Texas) y FIND Food Bank (California) también estarán entregando despensas de alimentos, descubra dónde y bajo qué condiciones.

Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 04 al sábado 09 de mayo.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana compartimos una variedad de horarios y locaciones, fijas, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Jornadas activas con Caridades Católicas con NTFB (Texas)

Centro / Ubicación Dirección Horarios de Servicio Notas importantes Jan Pruitt Community Center 123 Studewood Rd, Lancaster, TX 75146 Mar, Mié y Jue: 9:00 AM – 1:00 PM Es el centro de distribución más grande. No requiere cita previa para despensa de alimentos. Cardinal Farrell Community Center 4407 Vilbig Rd, Dallas, TX 75212 Lun a Vie: 9:00 AM – 4:00 PM Funciona principalmente como despensa de emergencia. Se recomienda llamar al (214) 379-3175. Our Lady of Perpetual Help 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235 Miércoles: 9:00 AM – 12:00 PM Distribución fija semanal independiente de la unidad móvil. Santa Clara de Asís 321 Calumet Ave, Dallas, TX 75211 Viernes: 9:00 AM – 11:30 AM Además de la unidad móvil ocasional, tienen días de despensa interna.

+ Tenga en cuenta que, Caridades Catolicas se ha retrasado en subir su calendario mensual de mayo (Sigue en página el del mes de abril), en dónde se puede tener la lista completa de entregas móviles, que suele ser mucho más amplia.

En cuánto sea publicada compartiremos la información durante la semana.

Otras opciones fijas de alta confiabilidad (Socios de NTFB)

Caridades Católicas trabaja en conjunto con el North Texas Food Bank (NTFB). Si los centros de CCD están llenos, estas ubicaciones en Dallas son fijas y permanentes:

Sharing Life Community Outreach:

+ Dirección: 3544 E. Emporium Cir, Mesquite, TX 75150.

+ Horario: Lunes a Viernes de 9:00 AM a 3:00 PM.

Brother Bill’s Helping Hand:

+ Dirección: 3906 West Rockwood, Dallas, TX 75212.

+ Horario: Requiere registro previo, pero sus días de entrega son Miércoles y Jueves.

Vickery Meadow Food Pantry:

+ Dirección: 8448 Walnut Hill Ln, Dallas, TX 75231.

+ Horario: Sábados de 9:00 AM a 11:00 AM (Ideal para quienes trabajan entre semana).

Más opciones con fechas y direcciones en: Mobile Distribution Schedule | North Texas Food Bank.

Entregas con FIND Food Bank (California)

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Lunes 4 de mayo

En Coachella Valley HS: 83800 Airport Blvd, Therma. De 11:00 am a 12:00 pm.

Martes 5 de mayo

En Copper Mountain College: 6162 Rotary Way Bell, Joshua Tree. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

Jueves 7 de mayo

En P.S Convention Center: 277 N Avenida Caballeros, Palm Springs. De 4:00 a 5:30 de la tarde.

Viernes 8 de mayo

En Oasis Elementary: 88175 74th Ave, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 9 de mayo

En Wellspring Church: 44175 Washington St., Indian Wells. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

En Anza Electric Co-Op: 58470 CA-371, Anza. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Otros bancos de alimentos para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

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