Cierres de calles en Nueva York este domingo 3: guía de rutas por el Cinco de Mayo y Bike Tour

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Este domingo 3 de mayo de 2026, la ciudad de Nueva York se convierte en el epicentro de dos grandes eventos que transformarán la dinámica urbana: la celebración del Cinco de Mayo y el masivo TD Five Boro Bike Tour.

Para nuestra comunidad hispana, ya sea que planees asistir a los festejos o necesites desplazarte por trabajo, es vital conocer los cortes de tráfico que afectarán a los cinco condados.

Aquí te presentamos la guía definitiva para navegar la ciudad hoy.

Cinco de Mayo en el Upper Manhattan: orgullo y tradición

El desfile del Cinco de Mayo en Nueva York no solo conmemora la victoria en la Batalla de Puebla, sino que es una plataforma de visibilidad para la enorme contribución de la comunidad mexicana a la Gran Manzana.

Este año, el desfile se concentra en el área de Central Park West.

Cierres específicos (Horario estimado: 10:00 AM - 6:00 PM):

Zona de formación: Calle 106, entre Manhattan Avenue y Central Park West.

Calle 106, entre Manhattan Avenue y Central Park West. Ruta del desfile: Central Park West, desde la calle 106 hasta la calle 97.

Central Park West, desde la calle 106 hasta la calle 97. Zona de dispersión: Calle 97, entre Central Park West y Columbus Avenue.

Inicio del desfile: el paso de los grupos y la música comenzará oficialmente a la 1:00 PM, recorriendo Central Park West desde la calle 106 hasta la 97.

Consejo: si no tienes estatus legal, recuerda que estos eventos suelen tener una fuerte presencia policial (NYPD) para control de tráfico. Mantén siempre la calma, porta una identificación (como la IDNYC si la tienes) y evita conducir por estas zonas para no exponerte a detenciones de tráfico innecesarias.

TD Five Boro Bike Tour: La ciudad sobre ruedas

El TD Five Boro Bike Tour moviliza a más de 32,000 ciclistas por los cinco condados.

Desde su creación en 1977, este es el evento de ciclismo recreativo más grande de EEUU.

Los participantes recorren 40 millas (64 km) cruzando puentes y autopistas que normalmente son de uso exclusivo para vehículos.

Los fondos recaudados apoyan programas de educación ciclista en comunidades vulnerables.

Horario general: Comienza a las 7:30 AM y las últimas vías (Puente Verrazzano) se abren cerca de las 6:00 PM.

El trayecto del Bike Tour (Cierres escalonados por condado)

Manhattan:

Greenwich St (entre Battery Place y Morris St).

Trinity Place (entre Morris St y Liberty St).

Church St (entre Liberty St y Canal St).

Chambers St (entre Broadway y West St).

Worth St (entre Broadway y West Broadway).

Canal St (entre Broadway y la 6ª Ave).

Sexta Avenida (6th Ave): Entre la calle Franklin y la calle 59 Oeste (Cierre total).

Calle 59 Oeste (entre la 6ª Ave y la 5ª Ave).

Grand Army Plaza (entre West 59th St y East Drive).

East Drive (dentro de Central Park).

Center Drive (entre la 5ª Ave y East Drive).

Adam Clayton Powell Jr. Blvd: Entre la calle 110 y la calle 135 Oeste.

Calle 135 Este/Oeste (entre Adam Clayton Powell Jr. Blvd y Madison Ave).

Madison Ave (entre la calle 135 Este y la calle 138 Este).

Puente de Madison Avenue: Dirección El Bronx.

El Bronx:

Calle 138 (entre el puente de Madison Ave y la 3ª Ave).

Tercera Avenida (entre la calle 138 y el puente de la 3ª Ave).

Puente de la 3ª Avenida: Dirección Manhattan.

Queens:

Queens Plaza Sur (entre la calle 21 y Vernon Blvd).

Calle 21 (entre la Avenida 43 y Hoyt Ave North).

Hoyt Ave Norte (entre la calle 21 y la calle 19).

Calle 19 (entre Hoyt Ave North y Ditmars Blvd).

Ditmars Blvd (entre la calle 19 y Shore Blvd).

Shore Blvd (entre Ditmars Blvd y Astoria Park South).

Astoria Park South (entre Shore Blvd y la calle 14).

Calle 14 (entre Astoria Park South y la Avenida 31).

Avenida 31 (entre la calle 14 y Vernon Blvd).

Vernon Blvd (entre la Avenida 31 y la Calle 44).

44th Drive (entre Vernon Blvd y la calle 11).

Calle 11 (entre la avenida 44 y el puente Pulaski).

Puente Pulaski: Dirección a Brooklyn.

Brooklyn:

McGuiness Blvd (entre el puente Pulaski y la avenida Greenpoint).

Calle Java y Calle Franklin.

Avenida Greenpoint (entre McGuinness Blvd y Franklin St).

Kent Ave (entre la calle 14 Norte y Williamsburg St West).

Williamsburg St West (hacia Flushing Ave).

Flushing Ave (entre Williamsburg St West y Navy St).

Navy St y York St (zona de DUMBO).

Calle Gold y Calle Front.

Calle Furman (entre Old Fulton St y Atlantic Ave).

Atlantic Ave (hacia la entrada oeste de la BQE).

Autopista BQE / Gowanus: En dirección al Puente Verrazzano.

Puente Verrazzano: Nivel inferior cerrado dirección Staten Island.

Staten Island (Zona de Meta):

Bay Street (entre la Avenida Nueva York y el Bulevar Hylan).

Bulevar Hylan (entre Bay St y Edgewater St).

Calle Edgewater / Calle Front.

Calle Hannah y Richmond Terrace.

App recomendada: Descarga "MTA App" o usa Google Maps con la capa de tráfico activada para ver cierres en tiempo real.

De interés: si estás de visita, el mejor punto para ver a los ciclistas es la Sexta Avenida, y para el desfile mexicano, el cruce de la 106 y Central Park West.

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