Comida gratis en Florida del 4 al 9 de mayo: jornadas de entrega activas para residentes

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En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya durante la primera semana de mayo.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 04 al 9 de mayo.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 15 entregas móviles en diferentes localidades.

Con Feeding Tampa Bay

Lunes 4 de mayo

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

Martes 5 de mayo

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 am a 12:00 de la larte.

Miércoles 6 de mayo

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto. Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida. Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 7 de mayo

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene: 1875 Nursery Rd, Clearwater, FL 33764. De 5:00 a 7:00 de la tarde.

Viernes 8 de mayo

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 9 de mayo

En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dwelling Place Lithia: 6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta próxima semana han programado un total de 6 jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Miércoles 6 de mayo

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: A.M. Cohen Temple, 1747 NW 3rd Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En City of Opa-Locka: Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.

Jueves 7 de mayo

En Bushnell-Hope Ministries: 90 CR-542D, Bushnell. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: Grapeland Water Park, 1550 NW 37th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Viernes 8 de mayo

En Miami-Jessie Trice Community Health System: 5361 NW 22nd Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Sabado 9 de mayo

En Miami-Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church: 16000 SW 112th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

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