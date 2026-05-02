Reembolso TABOR en Colorado: ¿Quiénes reciben el cheque de estímulo por hasta $500?

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El estado de Colorado ha comenzado a procesar los reembolsos TABOR (Taxpayer's Bill of Rights), una iniciativa que devuelve el excedente de ingresos estatales a los ciudadanos.

Este año, los montos pueden llegar hasta $500 para las parejas que presentan una declaración conjunta y $250 para los contribuyentes solteros, dependiendo de sus niveles de ingresos y los ajustes finales de la ley estatal.

¿Qué es el Reembolso TABOR y por qué se entrega?

El reembolso TABOR no es simplemente un bono gratuito; es un mandato constitucional en Colorado.

De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Colorado (CDOR), cuando el estado recauda más dinero del que permite su límite de gasto (ajustado por inflación y crecimiento poblacional), ese excedente debe ser devuelto a los contribuyentes.

Para el ciclo fiscal actual, la oficina del Gobernador Jared Polis y los analistas presupuestarios han confirmado que hay un superávit que permite estas distribuciones.

Aunque las cifras exactas pueden variar según el ingreso bruto ajustado (AGI), la idea es beneficiar a los residentes que han cumplido con sus obligaciones fiscales.

Requisitos para recibir el pago por reembolso en Colorado

Residencia: Debes haber sido residente de Colorado durante todo el año fiscal 2025.

Debes haber sido residente de Colorado durante todo el año fiscal 2025. Edad: Necesitas tener al menos 18 años al inicio del año fiscal.

Necesitas tener al menos 18 años al inicio del año fiscal. Declaración de Impuestos: Es necesario haber presentado la declaración de impuestos sobre la renta de Colorado (Formulario DR 0104) antes de la fecha límite.

Opciones alternativas: Aquellos que no están obligados a declarar impuestos debido a bajos ingresos pueden calificar si solicitaron el reembolso PTC (Crédito por Impuesto a la Propiedad/Renta/Calefacción).

¿Te preguntas cómo y cuándo solicitar el reembolso?

Si presentaste tus impuestos de 2025, el sistema del Departamento de Ingresos se encarga de calcular automáticamente si eres elegible para el crédito por impuestos sobre las ventas, que es el mecanismo utilizado para el reembolso TABOR.

Calendario de entrega:

Declarantes tempranos: Aquellos que presentaron su declaración entre enero y marzo de 2026 ya están viendo sus reembolsos reflejados.

Aquellos que presentaron su declaración entre enero y marzo de 2026 ya están viendo sus reembolsos reflejados. Plazo estándar: Generalmente, los reembolsos se emiten entre 4 y 6 semanas después de que el estado procesa la declaración electrónica.

Generalmente, los reembolsos se emiten entre 4 y 6 semanas después de que el estado procesa la declaración electrónica. Declaraciones en papel: Estas pueden tardar hasta 12 semanas o más en ser procesadas.

Recuerda que para asegurarte de recibir tu reembolso este año, debiste presentar tu declaración antes del 15 de abril de 2026. Si solicitaste una extensión, la fecha límite es el 15 de octubre, aunque el pago podría retrasarse hasta finales de año.

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