Pronóstico semanal del clima en el sur de Florida: adiós al calor extremo y avance de frente frío con lluvias

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El equipo meteorológico NEXT Weather de CBS4 reportó este sábado que el sur de Florida experimentará una jornada de calor extremo con temperaturas máximas que amenazan con establecer nuevas marcas históricas en ciudades como Miami y Fort Lauderdale.

Según los datos técnicos, los registros actuales se sitúan considerablemente por encima de los niveles habituales para esta etapa del año. En Miami, se proyecta que la sensación térmica escale hasta los 38 grados centígrados, mientras que en el resto del área metropolitana y los Cayos los valores oscilarán entre los 32 y 35 grados.

Transición climática y frente frío

A pesar de la intensidad del calor registrada este sábado, las condiciones atmosféricas darán un giro debido al desplazamiento de un frente frío sobre la península.

Se anticipa que tras el paso del frente frío durante el domingo, las temperaturas desciendan a niveles inferiores a lo normal para la temporada. Este cambio marcará el fin del periodo de máximas récord para dar paso a un ambiente más fresco de manera inmediata, llegando a 18 grados.

Pronóstico de precipitaciones y estabilización

La evolución del tiempo para los próximos siete días contempla una probabilidad de lluvias persistentes que iniciará el domingo y se extenderá hasta el martes. Una vez superado este periodo de inestabilidad, el cielo tenderá a despejarse. Los modelos meteorológicos indican que, posterior a las lluvias y al efecto del frente frío, los termómetros regresarán a sus niveles estacionales habituales durante el resto de la semana.

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